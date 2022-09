Domeniul schiabil Kalinderu ar putea rămâne închis la iarnă. Câștigul primăriei Bușteni din închiriere

Domeniul schiabil din Bușteni este posibil să nu se mai deschidă în acest sezon de iarnă. Primăria nu a mai prelungit contractul cu societatea privată care administra pârtiile și instalațiile pe cablu. Administrația publică locală va prelua, cel ma probabil, domeniul Kalinderu.

Anunțul a fost făcut chiar de către Romeo Dridea, administratorul societății private care a avut în grijă pârtiile de schi din Bușteni în ultimii cinci ani. Dridrea a precizat că în toamna acestui an contractul de delegare, semnat în 2017, a expirat, iar primăria din Bușteni nu a mai organizat o nouă licitație.

Deși suntem la final de septembrie, situația domeniului schiabil Kalinderu din Bușteni, preferat de schiorii începători, este incertă și nu este clar dacă va fi deschis în sezonul de schi 2022-2023.

Firma care a administrat până acum pârtiile a fost nevoită se plece cu toate instalațiile de înzăpezire artificială, cu banda transportoare, dar și să dărâme toate cabanele unde erau amenajate barurile, restaurantele sau centrele de închiriat accesorii pentru schi.

„Au tot lălăit-o”

”În primăvară, când s-a terminat sezonul, am rugat autoritățile, respectiv primarul, să hotărască ce facem pentru că sezonul de schi se apropie și sunt foarte multe lucrări de făcut, iar el se pregărește din vară. Toate lucrările acestea durează, ISCIR, mentenanță, rigole, pârtii tunse etc. A tot lălăit-o, ne-a dus cu vorba că va fi o licitație, dar nu știe când, noi am tot insistat, am văzut că a trecut luna concediilor, august, și am zis că nu e bine ce se întâmplă, întârziem foarte mult. Indiferent cine va câștiga licitația, va avea viață grea pentru că nu reșișești să dai drumul la sezon. Sunt foarte multe lucruri de făcut”, a declarat Romeo Drilea.

Acesta a precizat că primăria din Bușteni nu a fost interesată să preia instalațiile pentru înzăpezire artificială și nici banda transportoare.

„Tunurile lor erau într-adevăr funcționale dar modele mai vechi și nu făceau față, nu aveau randament. Aveam o bandă transportoare de 240 de metri ca să fluidizăm oarecum partea superioară a pârtiei pe care noi am dat aproximativ 80.000 de euro. Le-am spus că, dacă îi interesează, putem găsi o formulă să nu dea toți banii odată, un contract pe o perioadă mai îndelungată, au spus că nu-i interesează. Restaurantul, barurile din parcare, tot, tot a trebuit să dărâmăm să luăm și să plecăm. N-au vrut absolut nimic”, a mai spus reprezentantul societății care a administrat până acum domeniul schiabil Kalinderu.

Chirie anuală de 100.000 de euro

Dridea a precizat că primăria, conform contractului, primea anual, de la administratorul pârtiei, o sumă fixă la care se adăuga 5 la sută din vânzări.

„Noi administram printr-un contract de delegare tot domeniul schiabil Kalinderu, aflat în proprietatea primăriei Bușteni. Absolut tot și sania pe șine și telescaunul și ratracele, instalația de înzăpezire etc. Primăria avea un contract pe o sumă fixă pe an care se ridica undeva la 105.000 de euro pe an plus 5 la sută din tot ce se vinde fără TVA. Dacă eu vindeam o cafea acolo, ei luau 5 la sută din prețul cafelei. Cu un contract ca acesta... nu ai cum să nu-l lași să meargă”, a precizat Romeo Drilea.

Acesta a explica că echipa de specialiști (operatori instalație transport pe cablu, operatori instalație tunuri de zăpadă, operatori mașini de zăpadă etc) s-a retras, oamenii preferând să-și caute de lucru în altă parte.

„Nu știu dacă primăria va fi în stare să deschidă domeniul schiabil anul acesta”, susține Drilea.

Mircea Corbu, primarul stațiunii Bușteni nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.