Autoritățile din Argeș fac cercetări pentru ultraj după ce un turist s-a certat cu inspectorii silvici. A oprit mașina să facă poze cu un urs care urma să fie relocat de pe Transfăgărășan și a îngreunat acest proces.

Joi, 12 septembrie, o echipă de la Direcția Silvică Argeș, care se ocupă de relocarea urșilor de pe Transfăgărășan, a încercat să îndepărteze un bărbat care a coborât dintr-un autoturism la mică distanță de ursul care aproape intrase în cușca instalată în zonă. Bărbatul a vrut să facă poze cu animalul sălbatic în timp ce avea în brațe un copil, susțin autoritățile.

„Era periculos, cu atât mai mult cu cât, bărbatul a ieșit din mașină cu un copil în brațe. Inspectorii silvici s-au lovit de un refuz din partea persoanei pe care încercau să o convingă să nu se pună în pericol. Discuția a degenerat! Un echipaj al Jandarmeriei Argeș a venit în sprijin, a luat măsurile legale impuse de situație și a aplicat două sancțiuni contravenționale”, a precizat Dragoș Predescu, prefectul județului Argeș.

Turistul i-ar fi adus mai multe injurii unui inspector silvic.

„În momentul în care am văzut că a oprit, am coborât geamul mașinii și am strigat la el că nu are voie să oprească. (...) După câteva secunde s-a dat jos din mașină, cu un copil de câteva luni în brațe, și atunci am ridicat mai mult tonul la el și i-am spus că este inconștient că își pune în pericol copilul și pe el. Ursul era în spatele cuștii, noi așteptam să intre. Deja intrase de două-trei ori doar femela, puiul rămăsese în spate, în pădure. Aștepta să vadă dacă totul este în regulă și probabil urma să coboare și puiul și să intre împreună la mâncare”, a spus Mihai Coman, inginer silvic la Ocolul Silvic Vidraru.

Conform Inspectoratului de Poliție Argeș, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Albeștii de Argeș s-au sesizat din oficiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj asupra personalului silvic.

Inspectorii silvici încearcă, zilele acestea, capturarea unei ursoaice și a puiului ei, urmând ca animalele să ajungă în Sanctuarul de la Zărnești.