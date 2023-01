Reacția deputatului AUR care și-a lovit soția: Puseurile de gelozie erau tot mai apăsătoare

Dumitru Focșa a explicat, într-un mesaj în mediul online, că soția sa a devenit în ultimul timp geloasă, chiar i-a luat telefonul de parlamentar și a transferat o parte din bani, ceea ce a dus la tensiunile dintre cei doi.

„Da, de când am intrat în politică, viața noastră în familie s-a schimbat covârșitor de mult. Timpul cu familia nu-l mai pot aloca ca atunci când reveneam dupa 2-3 luni de contract pe mare și stăteam zi de zi acasă 2-3 luni. Da, suntem fiecare la a doua căsătorie din 2010. Atât eu cât și soția, avem câte un băiat. Al meu, este de 30 de ani și a ales meseria mea. Cu al soției, baiatul de 21 de ani, ne zbatem să depășim prin tratament medicamentos și terapie, o tulburare obsesiv compulsivă ce-l chinuie de peste 3 ani. Pe lângă acești doi copii ai noștri, mai avem o fetiță, Naomi Andreea, luată în plasament de la vârsta de 2 luni, din 2013, pentru care am demarat un proces de adopție”, a scris Dumitru Foșca pe pagina sa de Facebook.

„Lipsa prezenței mele din casă, așa cum era obișnuită soția când reveneam din contractele de muncă scurte, schimbarea mediului de lucru de la cel solitar dar între bărbați pe mare, la așa expunere publică, a făcut ca în casa noastră să apară discuții de tot felul pe care nu doresc a le explica aici, dar este lesne de dedus (...) Aproape toate aceste puseuri de gelozie ale soției, erau urmate de „fuga la mama" spre a se aduna sau reculegere, spunea ea. Am înțeles-o mereu, pentru ca ea era cea lângă care am stat atâția ani din dragoste nu de silă sau din folos personal. Ea era aceea persoană care îmi scrobea cămășile mele oriunde mergeam în public, ea avea grijă de cei doi copii acasă”, completează deputatul AUR.

Regretă, dar mai are critici față de soție

„Ce s-a întâmplat în noaptea de 4 spre 5 ianuarie, este, categoric, condamnabil și regretabil! În fața soției îmi cer iertare și nu a celor care îmi judecă mie viața! (...) Incidentul generat de soție prin gelozie extremă, după ce la ultima plecare de acasă (eu nefiind prezent!), în 27 decembrie 2022, cu revenire în 31 decembrie seara, care s-a lăsat cu sustragerea telefonului alocat de Parlament de pe care a virat suma de 3.000 lei din banii alocați cabinetului parlamentar (din suma forfetară!), a sădit in inima mea neincredere și am blocat acesul la telefoanele mele. Asta a produs și mai mare frustrare pentru ea”, a mai susținut Focșa.

Deputatul a precizat că în timp ce aveau grijă ce cei mici au reînceput tensiunile. „Atunci am primit o replică de genul:"vezi-ți de curvele tale!", înșirând persoane cu care eu nu am nimic în comun decât că am dat un "Like" la un comentariu lăsat pe pagina mea de FACEBOOK, vina mea era ca eu nu verific ce poze au acele doamne sau fete prin profil, unele fiind mai sumar îmbrăcate,...sau de ce am dat aprecieri și acolo prin postările lor. Aceste reproșuri repetate și la care se tot revenea, chiar dacă împreună conveneam de fiecare dată, să nu se mai repete,(la fiecare revenire a soției acasă), m-a făcut să fac un gest regretabil: am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist, nu mai pot, căci, cu "gândirea din capul ei mă face și pe mine cu capul!"....și am tras-o cu fruntea ei către fruntea mea. Din disperare, din durerea că nu sunt înțeles de ea, am făcut acest gest într-un mod nu foarte elegant, ba chiar brutal. Atât a fost tot! Nu știu nici acum, și regret că nu m-am stăpânit, cum de am putut face asta, dar eram complet devastat de atâtea reproșuri însoțite de plecări repetate, ciclic cam de 2-3 ori pe lună se tot repeta asta de doi ani”, mai arată Foșca.

„Dacă printre vorbele mele, mai mult stigate, "tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!", dupa ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul. Totul s-a petrecut în mai puțin de un minut. Văzând că fetița a început să țipe, am încercat să împac copilul, iar soția a reușit să fugă în curtea vecinului, membru PSD, și să-i alarmeze. Un vecin cu care suntem in relații excelente”, explică reprezentantul AUR.

Gata să-și dea demisia

„Dacă conducerea AUR îmi va cere să-mi dau demisia din Parlamentul României, o voi face spre binele colegilor mei și al românilor care cred în AUR (...) Închei, cu scuzele de rigoare pentru repetiția comisă intenționat, prin a vă asigura pe toți de regretul meu pentru cele petrecute! Nu doar că imaginea AUR a fost pătată prin mine, fapt pentru care sunt gata să renunț la poziția mea de deputat dacă AUR o va cere, dar regret modul defectuos prin care am gestionat atâtea probleme survenite pe parcurs în casa mea”, a conchis Dumitru Foșca.

Polițiștii din localitatea constănțeană Lumina au fost alertați de vecini că o femeie a fost bătută de soț. Ajunși la domiciliul acestuia, oamenii legii au chemat ambulanța pentru ca femeia să primească îngrijiri medicale.