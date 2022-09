Prima femeie din România care participă la Miss World în scaun rulant: „E accesoriul meu”

România va avea, în premieră, reprezentantă la concursul mondial de frumuseţe pentru persoanele aflate în scaun rulant. Miss Wheelchair World 2022 se va desfăşura în luna octombrie în Mexic.

Un accident a adus-o în scaun cu rotile, ea demonstrează însă că într-o lume în care vrei să te bucuri de viață nu există condiționări. Este Alivia Petrea (26 ani), o tânără studentă din Iași, care va scrie istorie în acest an. Va fi prima femeie din România care va participa la Miss Wheelchair World 2022. Concursul, care se va desfășura anul acesta în Mexic, scoate în evidență abilitățile și curajul femeilor cu dizabilități din toată lumea.

Alivia Petrea studiază Genetica Moleculară la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, are o diplomă de licență în domeniul Biologiei și un master în Consiliere de Mediu.

„Îmi doream foarte mult să ajung. Cred cu tărie că frumusețea nu stă în aparențe. Iar acest concurs îmi oferă posibilitatea de a transmite un mesaj mai departe și de a mă întoarce în țară cu un premiu, dar, cel mai important, cu o experiență unică cu ajutorul căreia pot schimba, măcar puțin, lumea”, spune tânăra. La ediția din acest an a Miss Wheelchair World vor concura 25 de femei de pe cinci continente.

„Scaunul e mașinica mea cu care accelerez în viață”

Tânăra ne învață că aceasta este condiția de bază și cea mai importantă: ca oamenii cu dizabilități fizice locomotorii și nu doar ei, ci și mamele care au copii în cărucior sau bătrânii să poată să se integreze frumos în societate și să poată munci ca să se întrețină. Accesibilitatea conferă independență, subliniază Alivia.

„Viața e frumoasă și dacă stai jos pe un scaun. Nu sunt lipită de el. Pot să cobor când am chef sau să mă mut pe iarbă pentru un picnic, ori în cadă ca să fac o baie cu spumă sau în mașină ca să conduc, pot sta turcește și pot să fac o serie de exerciții fizice. Scaunul e accesoriul meu, mașinica mea cu care accelerez în viață. Scaunul rulant nu reprezintă o condamnare, ci doar o situație din care poți vedea lumea dintr-un alt unghi, o altă perspectivă”, spune Alivia Petrea.

Tânăra crede că România face pași în favoarea incluziunii. Lenți, dar importanți. Spune că a observat o schimbare a mentalității înspre bine în rândul tinerilor și a adolescenților care au atitudinea potrivită: nu judecă, nu privesc cu milă sau cu dispreț, nu se amuză, ajută când pot, nu pun întrebări nepotrivite chiar dacă au curiozități.

Titlul de Miss Wheelchair World 2022

„Mă voi strădui să îmi reprezint țara în cel mai frumos mod posibil și sper ca prestația mea să fie demnă de un titlu și că voi plăcea juriului. Însă mai mult decât atât, îmi doresc să îmi fac prieteni noi și să mă bucur de experiența în sine. Mă voi strădui să fiu o Miss România superbă, la fel cum consider că este țara mea”, este gândul Aliviei Petrea înainte de a pleca în Mexic, acolo unde va reprezenta România.

Scopul acestui concurs este acela de a arăta că frumusețea nu are limite, de a îmbunătăți situația femeii în lume și de a atrage atenția asupra necesității găsirii de soluții ce privesc accesibilizarea, incluziunea și distrugerea stereotipurilor despre femeile care utilizează un scaun rulant pentru a se deplasa.

„Fiind un concurs mondial și eu sunt printre cele câteva finaliste, pentru mine, Miss Wheelchair este o mare oportunitate de dezvoltare din mai multe puncte de vedere. Mă bucur că sunt prima femeie din România care participă la acest concurs, că voi cunoaște cultura mexicană, femei puternice, frumoase și inteligente din diferite țări și continente. Sunt conștientă că pe umerii mei se află o responsabilitate mare. Mă voi strădui să strălucesc pentru România și să fac schimbări bune când mă întorc”, adaugă tânăra.

Atipic Beauty

În ultimii ani, Alivia Petrea a participat ca model la Atipic Beauty. Acest eveniment prezintă, an de an, cazurile unor femei puternice și ale unor bărbați curajoși, care, deși își petrec viața în scaun cu rotile, dovedesc că au puterea, demnitatea și ambiția de a reuși în viață sub toate aspectele: au familii frumoase, cariere de succes și puterea de a trece peste orice impas.

„Am participat la evenimentele Atipic Beauty și voi mai participa atâta timp cât se aliniază cu principiile mele de viață. Îmi place latura activistă pe care o au evenimentele și faptul că se văd schimbări în atitudinea oamenilor. Pentru mine toate experiențele de la Atipic Beauty au însemnat o sursă de motivație și o responsabilizare. Scopul proiectului nu este doar să defilăm pe scenă în rochițe, costume de designer sau să strălucim pentru o seară, ci să schimbăm în bine societatea în care trăim”, explică Alivia Petrea.

Așadar, aceste evenimente, fie ele naționale sau internaționale, trag un semnal de alarmă și aduc în fața noastră modele de viață.