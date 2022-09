Vindecată de tumoarea ce-i punea viața în pericol. Metodă revoluționară folosită de medicii din Iași

Minune în viața unei femei din Cluj-Napoca. Intervenția chirurgicală clasică ar fi fost una complicată și ar fi dus la sechele postoperatorii, iar recuperarea ar fi durat luni de zile.

O tumoră de aproximativ patru cm i-a pus viața în pericol unei paciente din Cluj-Napoca. Situată într-o zonă dificilă a creierului, intervenția chirurgicală clasică ar fi fost una complicată și ar fi dus la sechele postoperatorii, iar recuperarea ar fi durat luni de zile.

După cinci sedințe de tratament realizate în Laboratorul de Radiochirurgie Stereotectică de tip Leksell Gamma Knife din Iași, cel mai performant din țară, pacienta a fost vindecată și a putut merge acasă în siguranță.

„În urmă cu două luni am descoperit că am un meningiom și am auzit de domnul doctor Eva și am zis să încerc să vin la dânsul, că aici este o șansă ca să nu ajung la operație clasică. Îmi era foarte teamă de operația clasică și atunci am hotărât să fac o programare și să vin aici și să mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Am avut parte de oameni deosebiți și mă bucur că în sfârșit nu am ajuns la ceea ce nu-mi doream să ajung, la operația clasică”, mărturisește pacienta Angela Beredi.

Vorbim, așadar, de aparate care vin ca o extindere a mâinii neurochirurgului. E medicina secolului XXI, când robotica își găsește ușor loc în domeniul medical.

„Doamna are o tumoră benignă, dar situată, localizată prost între ghilimele spus din punct de vedere al unei intervenții chirurgicale clasice. Ar fi fost o intervenție chirurgicală cu multe sechele postoperatorii, nereușindu-se să se scoată integral aceasta. Gamma Knife salvează vieți, după cum am mai spus. Gamma Knife este o terapie inovativă și este o onoare pentru mine ca doctor neurochirurg în primul rând, dar ca și manager și ca om să pot să-mi ajut colegii, să pot să-mi ajut semenii în situațiile de suferință”, explică Lucian Eva, manager al Spitalului de Neurochirurgie din Iași

Prelungirea mâinii neurochirurgului

Este o formă de radiochirurgie care permite razelor extrem de concentrate de radiații să fie conduse direct la leziune, fără să afecteze țesutul sănătos. În cazul tumorilor cerebrale, Gamma Knife elimină necesitatea operației tradiționale. Astfel, se pot efectua operații fără bisturiu. Mai mult decât atât, intervenția nu presupune spitalizarea pacientului, nu prezintă complicații și se face fără anestezie generală, iar pacienții se pot întoarce la activitățile cotidiene imediat după procedură.

„Nu mai e nevoie de intervenție chirurgicală. Nu curge sânge. Nu doare. Dacă o persoană are o tumoră, indiferent de natura ei, de maxim trei cm diametrul, nu mai e nevoie de intervenție chirurgicală. Ea se iradiază, se va topi. E adevărat, durează un an-doi. Sunt uneori leziuni care, din punct de vedere al chirurgiei clasice, nu pot fi operate”, punctează medicul Lucian Eva, manager al unității medicale din Iași.

Potrivit acestuia, la momentul actual, sunt aproape două milioane de pacienți care au beneficiat de această tehnologie în toată lumea.

Oamenii din sistem

În urmă cu zece ani, aceste intervenții nu ar fi fost posibile, chiar dacă tehnologia ar fi existat, asta pentru că oamenii din sistem nu erau pregătiți nici mental, nici la nivel practic și teoretic, subliniază conf. univ. dr. Lucian Eva. „Avem cele mai moderne tehnologii posibile în neurochirurgia de astăzi. Mental vorbind, medicii sunt pregătiți astăzi să poată digera o asemenea informație. Acum 10 ani vorbeam de Gamma Knife ca ceva SF. Știam că există, dar nu știam exact ce face”.

Până la prima intervenție de acest tip la Iași mai trebuie obținut un singur aviz. Conducerea Spitalului de Neurochirurgie spune că se află pe ultimii 10 m. Până a ajunge în acest punct, a fost nevoie de mult timp și multă energie, dar și răbdare cu birocrația.

„Dificultatea a fost să conving oamenii responsabili de aceste avize că această tehnologie este cu adevărat benefică pentru pacienți. De multe ori am vrut să renunț, dar eu iubesc oamenii. Și mi-am zis că dacă nu o fac eu, nu o să o facă nimeni. Și nu am fost singur. Au fost lânga mine oameni care au înțeles cât de important este acest proiect”, mai spune medicul Lucian Eva.

Pacienți la cravată și costum

În final, aflăm cum arată clinicile din Olanda unde se efectuează astfel de intervenții. Medicul ieșean ne descrie imagini parcă rupte dintr-un film cu final fericit.

„Când am intrat prima dată într-un spital în Olanda, am crezut că am intrat într-un mall. Pe holurile de intrare în acel spitale. Erau magazine, cafenele, pacienți cu perfuzii care mâncau o salată sau discutau cu familia. În serviciul de Gamma Knife am văzut pacienți la cravată și costum, stând de vorbă cu medicul care era îmbrăcat lejer. Toată lumea cu fețele zâmbitoare. Este întrebat cum vrea să stea pe acea masă de intervenție. Dacă vrea sau nu vrea să asculte muzică. Dacă vrea să vizioneze un film. Apoi durează acea iradiere de câteva zeci de minute sau o oră, apoi mai stă jumătate de oră pentru supraveghere și pleacă acasă”, a conchis conf. univ. dr. Lucian Eva, manager al Spitalului de Neurochirurgie din Iași.