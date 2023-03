O mamă a primit o șansă nesperată, după ce zece medici nu i-au mai dat mult de trăit. „Mi-au spus că cel mult șase luni”

Neurochirurgii ieșeni i-au descoperit unei femei de 37 de ani, din Târgu Mureș, mamă a patru copii, o tumoră de peste cinci centimetri situată într-o zonă greu operabilă. Intervenția chirurgicală a fost una dificilă și s-a încheiat cu succes.

Vera Barnic a primit o șansă neașteptată, după ce zece medici i-au spus că nu mai are mult de trăit. Femeia de 37 de ani, din Târgu Mureş, mamă a patru copii, a venit la Iaşi după ce medici din mai multe centre medicale renumite din ţară şi din Ungaria i-au spus că este un caz dificil, iar formaţiunea tumorală pe care o are femeia nu se poate opera pentru că astfel i-ar pune în pericol viaţa.

„Am fost la zece profesori din Târgu Mureş, Cluj, Bucureşti, şi în Ungaria am fost. Peste tot medicii mi-au spus că sunt un caz dificil şi că nu se poate opera, iar dacă mă operez pot să mor sau să rămân ca o legumă. Am văzut pe internet ce operaţii se fac la Iaşi şi am venit aici. Am fost primiţi repede şi întrebată dacă vreau să mă operez. Eu am spus că da, vreau să mă operez ca să trăiesc. Am avut o tumoră de cinci centimetri", a declarat Vera Baranic.

Intervenție foarte dificilă

Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi i-au extras femeii jumătate din tumoare, urmând să fie supusă unei noi intervenţii, cu ajutorul tehnologiei Gamma Knife.

Medicul Lucian Eva, manager al Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, a declarat că pacienta a ajuns anul trecut la unitatea medicală ieşeană, având o tumoare foarte mare, situată la baza craniului.

„Posibilitatea de tratament cu Gamma Knife era exclusă pentru că era prea mare volumul tumoral. Am decis să intervenim chirurgical, să reducem volumul tumoral şi ulterior să facem tratamentul Gamma Knife. La controalele repetate nu am obţinut rezultatul scontat pentru că tumora nu s-a strâns pentru a putea interveni cu Gamma Knife. Deja avea din nou semne clinice pentru că sunt afectaţi diverşi nervi cranieni. Şi atunci am decis să reintervenim din nou, să scoatem şi mai mult din tumora respectivă, lucru care s-a şi întâmplat. Pacienta este bine”, a declarat medicul Lucian Eva.

Potrivit medicului Lucian Eva, tratamentul de radiochirurgie stereotactică de tip Gamma Knife reprezintă un alt mod de a privi neurochirurgia şi de a trata pacienţii cu leziuni neurochirurgicale.