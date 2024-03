Moment unic pe Aeroportul Iași, în ziua istorică a intrării României în Air Schengen. Călătorii, întâmpinați cu o surpriză

Porţile spre Schengen s-au deschis la al doilea cel mai mare aeroport din ţară, după Otopeni. Este vorba despre Aeroportul Internațional din Iași, care a inaugurat cel mai nou terminal. Începând de duminică, 31 martie, toate zborurile Schengen sunt operate din T4.

România a intrat în spaţiul Schengen cu frontierele aeriene şi maritime. Un moment aşteptat de cei care călătoresc des în ţările Uniunii Europene. La Iași, noul terminal al Aeroportului Internațional, investiţie care se apropie de 100 milioane de euro, și-a deschis, oficial, porţile spre Schengen. De altfel, intrarea României în Air Schengen a grăbit deschiderea T4, spun reprezentanții aerogării.

„A fost o noapte istorică. Am operat primele zboruri Schengen și non Schengen în noul terminal. La prima aterizare din Berlin de la 00.36 am întâlnit pasageri derutați la sosiri, cu pașapoartele în mână, căutau locul unde se controlează pașapoartele. Le-am explicat că nu mai este necesar și că sunt pasagerii primului zbor în care nu se mai efectuează controlul la frontieră. Primul val de decolări și aterizări de dimineață a decurs foarte bine, fără probleme”, explică Romeo Vatră, directorului Aeroportului Internațional din Iași.

În context, Capitala Moldovei se poate lăuda cu al doilea cel mai mare aeroport din ţară, după Otopeni. Noul terminal, care şi-a deschis porţile de îmbarcare pentru primul zbor, a costat 100 de milioane de euro.

Cu 20 de astfel de puncte de check-in și alte 12 de self check-in, capacitatea de procesare a noului terminal va fi de peste 3,5 milioane de pasageri anual. În plus şi ca suprafaţă este de zece ori mai mare decât vechiul terminal, având peste 31.000 de metri pătraţi şi devine, aşadar, al doilea ca mărime din ţară.

Călătorii, întâmpinați cu o expoziție inedită

Momentul istoric al intrării României în Schengen, aerian și maritim, a fost marcat duminică, 31 martie 2024, în noul Terminal 4 al Aeroportului Iași, printr-o expoziție realizată de artiști ai Romanian Creative Week (RCW), cel mai mare eveniment al industriilor creative din UE. Astfel, toți călătorii care au trecut prin acest terminal au putut admira „The nature of things”, expoziția curatoriată de Marlene Herberth.

Prezentată de organizatori drept o „expoziție-omagiu” pe care Iașul îl adresează lumii artistice contemporane, „The nature of things” este, totodată, un mesaj de mulțumire, dar și o invitație transmisă pasagerilor din întreaga lume de a vizita Capitala Moldovei.

„Lucrarea este compusă din material, tehnică, mână și suflet. Vlad Țenu, Firekultur & Ramona Biciușcă și Alex Herberth/KraftMade se întâlnesc într-un dialog în care meticulozitatea muncii de mână, fie ea fizică sau digitală, tinde către un absolut. Artiștii își repetă gesturile ca și cum ar fi într-un exercițiu fără sfârșit către perfecțiune”, spune curatoarea Marlene Herberth.

Instalația celor trei artiști, o îmbinare rafinată a designului computațional, a artei meșteșugărești tradiționale și a instrumentelor modelării și prelucrării porțelanului și a fierului, va putea fi admirată de pasageri până în 30 iunie 2024.

„Ne face o deosebită plăcere să găzduim prima expoziție din noul terminal, în cadrul Romanian Creative Week, moment ce coincide cu procesarea primelor zboruri externe Schengen. T4 a prins în sfârșit viață, pasagerii noștri având prilejul să experimenteze facilitățile noului aeroport și, în același timp, să se conecteze cu arta în diversele sale forme. Astfel, toți cei care vor călători prin terminalul T4 vor putea admira mai multe creații ce pun în valoare spiritul creativ și inovator românesc al unor generații de artiști care ne pot reprezenta cu cinste oriunde în lume”, a subliniat directorul Aeroportului Internațional din Iași.

Romanian Creative Week, care va avea loc la Iași în perioada 15-26 mai 2024, este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. În 2023, RCW a fost desemnat evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivelul Europei, conform Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).