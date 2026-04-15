O fetiță de 7 ani din Arad, violată timp de doi ani de iubitul mamei. Femeia știa ce se întâmplă și a fost arestată, alături de concubin

O fetiță din județul Arad a căzut victimă unor abuzuri de neimaginat chiar sub ochii propriei mame. Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a violat-o repetat pe fiica concubinei sale. În mod șocant, mama copilei, deși știa despre ororile care se petreceau în propria casă, nu a făcut nimic pentru a-și proteja copilul, ajungând și ea în spatele gratiilor.

Investigația procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu scoate la iveală un coșmar care s-a întins pe parcursul a aproximativ un an și jumătate, între august 2024 și decembrie 2025. Primele abuzuri ar fi început când micuța avea doar 7 ani. Agresiunile nu au avut loc doar la domiciliu, ci și în timpul deplasărilor făcute de familie.

Anchetatorii subliniază pasivitatea revoltătoare a mamei, în vârstă de 42 de ani.

„În tot acest timp, concubina inculpatului, respectiv mama persoanei vătămate minore, deși avea cunoștință că inculpatul o constrângea pe victimă (...), chiar surprinzând unele acte materiale, nu a luat măsuri de protecție față de aceasta, întărindu-i inculpatului îndrăzneala și convingerea că nu va fi tras la răspundere pentru faptele sale”, se arată în comunicatul autorităților.

Judecătoria Ineu a decis miercuri arestarea celor doi pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul este cercetat pentru viol și agresiune sexuală asupra unui minor, ambele fapte în formă continuată, iar mama este cercetată pentru complicitate la agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată.

Totodată, a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparținând celor doi adulți, „având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor ce pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune şi al garantării executării cheltuielilor judiciare”.