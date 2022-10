Facturi uriașe la utilităţi în spitalele publice. Managerii caută soluții pentru a reduce cheltuielile

Managerii de spitale încep să se gândească la măsuri pentru a face faţă cheltuielilor, mai ales cele care se vor adăuga şi odată cu răcirea vremii. Privesc cu teamă la iarna care se apropie.

Deși nu a început încă sezonul rece, reprezentanții spitalelor se plâng că nu au bani pentru facturi. Directorii sunt puși în situația de a opri căldura în saloane de teamă că vor epuiza resursa financiară. Au încercat să facă economii acolo unde s-a putut, dar privesc cu teamă la iarna care se apropie.

De exemplu, la Iași, la Institutul Regional de Oncologie (IRO), ultima factură pentru o lună şi o regularizare la energie au avut valoarea de 800.000 de lei. Asta înseamnă aproape 10% din bugetul unităţii medicale pentru o lună.

„La energie electrică ne-a venit factura acum pe luna august și am cerut și factura pe anul trecut, tot luna august. Consumul anul trecut a fost de 398.441 kWh, iar anul acesta 395.136, deci un pic mai puțin. Anul trecut, prețul pe kWh a fost de 0.49, anul acesta este 1.93. Dar plafonat la 1 leu/ kWh, diferența fiind suportată de la bugetul de stat. Dacă aș face o licitație la bursă… și am făcut săptămâna trecută, pentru că avem Centrul de Screening și are cheltuielile suportate din fonduri nerambursabile. Și am organizat o licitație la care nu a venit nimeni”, explică Mirela Grosu, manager IRO Iași.

Potrivit acesteia, măsuri suplimentare pentru limitarea consumului nu pot fi luate momentan, cu excepţia celor care ţin de rutina zilnică şi de mai multă responsabilitate.

„Nu putem să aducem pacienții în situația în care să tremure în salon. Mai ales că vorbim de pacienți oncologici. Putem să luăm și noi niște măsuri minimale. Mai aerisim încăperile și lăsăm geamurile deschise. Fiind caloriferele sub geamuri, ele se răcesc și automat apa din calorifere trebuie încălzită și atunci se consumă încălzită. Și atunci trebuie să facem un program de aerisire și un program de încălzire. Nu avem senzori de mișcare încă în spital, dar putem să trimitem electricianul de serviciu prin clădire, iar în intervalul orar în care nu este foarte mare circulație, să mai închidă din becurile de pe holuri. Putem să rugăm pacienții să dea drumul la televizoare când chiar se uită. Am transmis și în spital ca toți colegii care nu utilizează calculatoarele, mai ales când nu mai sunt de gardă, să le închidă. Pentru că el consumă chiar dacă este în stand by. Încercăm să facem și noi economie atunci când se poate și unde se poate”, completează Mirela Grosu, IRO Iași.

Şi reprezentanţii Spitalului de Recuperare din Iași se gândesc la soluţii pentru a mai reduce consumul lunar. Spun însă că este dificil să poţi face economie la consum într-o unitate medicală, mai ales când este vorba despre pacienţi cu diferite boli cronice.

Excepția de la regulă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon“ Iași a plătit o factură mai mică la energie electrică după ce E.ON a oferit în cadrul campaniei „Dăruiește Lumină” kWh gratuiți. Campania a fost realizabilă datorită românilor mărinimoși care au contribuit în distribuirea celor 500.000 kWh de energie în spitale. Reducerea a acoperit, în medie, jumătate din consumul de energie aferent unei luni de iarnă pentru spitalul ieșean.

„Spitalul Sf. Spiridon se află la prima sa participare în cadrul acestei campanii E-on. Am primit facturile spitalului, iar din cifre s-a observat că suma datorată este una mai mică. Energia este esențială, mai ales în cadrul spitalelor unde echipamentele medicale se bazează pe aceasta pentru a funcționa. Este o inițiativă demnă de apreciat, în care pacienții, personalul medical și mulți alții au ales să mulțumească în acest fel. Sperăm să mai participăm în viitor în cadrul acestui proiect”, declară purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, medicul Diana Cimpoeșu.

Pături mai groase pentru pacienți

La unele unități medicale din țară, ca să poată face economie, s-au cumpărat chiar şi pături mai groase pentru pacienți. Măsura a fost luată la Spitalul din Novaci, județul Gorj, care este una dintre cele mai importante unităţi medicale din zonă.

Totodată, s-a încercat economisirea energiei electrice prin oprirea televizoarelor din cabinetele medicilor și scoaterea calculatoarelor din priză la final de program, însă reducerile s-au dovedit a fi nesemnificative.

Creșterile de preț sunt mari, iar sumele de pe facturile la curent s-au triplat.