Pelerinaj-record la Sfânta Parascheva. Peste 60.000 de oameni au stat la coadă la Iași VIDEO

Pelerinajul de anul acesta de la Sfânta Parascheva, prăznuită la 14 octombrie, doboară recordurile ultimilor ani, zeci de mii de pelerini fiind prezenți la Iași pentru a se ruga la racla ocrotitoarei Moldovei.

Aproximativ 20.000 de persoane au ieșit duminică seara, 9 octombrie, pe străzile orașului Iași pentru a întâmpina racla Sfintei Parascheva, dar și pe cea a Sfântului Paisie de la Neamț, cel care a împlinit 300 de ani de la naștere.

Procesiunea la care a participat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost însoțită de 200 de preoți de la parohiile din județul Iași și aproximativ 200 de călugări și maici de la mănăstirile Arhiepiscopiei Iașilor.

ÎPS Teofan a ținut o cuvântare la finalul celor aproape 60 de minute în care procesiunea s-a desfășurat în apropierea Mitropoliei din Iași.

„Ne bucurăm pentru cei mulți, ne bucurăm pentru cei puțini, întru nădejdea că au inima îndreptată spre Dumnezeu și găsesc în sfinții lui reazăm și putere pentru a depăși obstacolele care sunt și în viața noastră, și în viața țării, și în fața lumii. Sperăm ca zilele următoare Iașul să fie gazdă binecuvântată, primitoare, cu brațele deschise, cu inima largă, pentru a-i bucura pe cei care ne calcă pragul. Iar pentru ziua de vineri nădejdea este mea la Dumnezeu că va fi totul cu pace și cu liniște, ca oamenii care vin din alte părți ale Moldovei sau ale țării, să se bucure de o clipă de răgaz duhovnicesc”, a transmis ÎS Teofan, Mitropolitul Moldovei.

Acesta a vorbit și despre cei bolnavi, care vin la racla Sfintei Parascheva cu speranța că le va fi mai bine.

„Unii dintre ei părăsesc casa o singură dată pe an: vin aici la Iași, se întorc acasă, și o jumătate de an păstrează amintirea clipei celei frumoase pe care au trăit-o lângă racla Sfintei. Și apoi o jumătate de an nădăjduiesc acei oameni că vor apuca încă o dată, încă o toamnă, în un octombrie să vină din nou la Iași. Pentru ei ne bucurăm foarte mult, precum și pentru cei care adesea vin aici, lasă în fața Sfintei inima lor, sufletul lor, și pleacă mai încurajați. Pentru viața de familie, pentru asumarea responsabilităților pe care le au în viața familiei lor și în fața societății”, a mai spus ÎPS Teofan.

Procesiunea Calea Sfinților a avut loc anul acesta pentru prima dată după o pauză de doi ani, în timpul pandemiei aceasta nemaiavând loc din cauza restricțiilor. Cei 20.000 de oameni care au ieșit aseară pe străzile Iașului au doborât recordul ultimilor ani, când la procesiune participau de două sau chiar trei ori mai puține persoane.

Record și la racla Sfintei Parascheva

Autoritățile se așteaptă la un număr record de persoane care să treacă pe la racla Sfintei Parascheva în acest an. Până luni, 10 octombrie, la ora prânzului, peste 60.000 de persoane au stat deja la coadă pentru a se ruga, iar autoritățile se așteaptă ca numărul total să depășească 300.000, până la finalul săptămânii.

În următoarele zile, coada pelerinilor s-ar putea întinde, conform aproximărilor Jandarmeriei, pe circa 5 km, iar timpul de așteptare să ajungă la 20 de ore.