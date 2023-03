Elevii Colegiului Pedagogic din Iași, mutaţi într-o construcţie provizorie. Unde vor învăţa timp de doi ani

Elevii Colegiului Pedagogic din Iaşi vor învăţa, conform autorităţilor locale, într-o construcţie provizorie. Acest lucru se va întâmpla din toamnă şi a fost stabilit de către Primăria Municipiului Iaşi împreună cu reprezentanţii părinţilor şi elevilor.

Aceştia s-au pus la masă în ziua de 27 martie 2023 şi au reuşit să identifice o soluţie prin care să-i aducă pe elevi din nou împreună. Astfel, la întâlnirea la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi s-a stabilit ca activitatea didactică să fie organizată într-o construcţie provizorie, ce va fi amenajată în apropierea Colegiului Pedagogic.

Propunerea a venit din partea părinţilor

Cu această propunere au venit părinţii elevilor, care au fost prezenţi la întâlnirea organizată la Primăria Municipiului Iaşi. Astfel, începând cu anul şcolar 2023-2024, din toamnă, activitatea Colegiului se va desfăşura într-o clădire temporară. Municipalitatea ieşeană va trebui să se ocupe de amenajarea acestei construcţii, de conectarea la utilităţi şi de asigurarea mobilierului necesar.

,,Am luat act de propunerea părinţilor şi elevilor şi încercăm să găsim cea mai bună soluţie care să satisfacă cerinţele lor. Practic, în zilele următoare, împreună cu conducerea şcolii şi Inspectoratul Şcolar Jueţean, vom căuta ca în perimetrul colegiului să identificăm un spaţiu pentru amenajarea unei construcţii temporare şi vom căuta pe piaţă, prin procedură publică, un furnizor pentru astfel de servicii. Sunt soluţii aplicate cu succes şi în alte oraşe din România şi ne vom ocupa cu prioritate de acest proiect. Practic, satisfacem cele două solicitări ale părinţilor şi elevilor: să înveţe dimineaţa şi să înveţe în Copou. Este o soluţie rezonabilă, întrucât nu încarcă nici activitatea altor unităţi de învăţământ. Este şi o soluţie scumpă, dar, aşa cum am demonstrat întotdeauna, pentru mine, ca primar, şcoala are prioritate", a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.

Astfel, activitatea Colegiului va fi desfăşurată într-o construcţie temporară pentru aproximativ doi ani şi jumătate, pe perioada de modernizare şi consolidare a şcolii. Procedura de licitaţie pentru încredinţarea lucrărilor este în desfăşurare, termenul limită de depunere a ofertelor fiind data de 3 mai 2023.