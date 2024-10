„PIB-ul din București e mai mare decât cel din Viena”. Un cunoscut economist explică ce înseamnă acest lucru pentru bucureșteanul de rând

Analistul financiar Radu Georgescu explică de ce România are un PIB mai mare decât Grecia, iar Bucureștiul decât Viena. Georgescu lămurește și mitul legăturii dintre PIB și nivelul de trai al oamenilor.

Fost director de bancă, economistul Radu Georgescu demontează afirmațiile tot mai des întâlnite că în România s-ar trăi mai bine decât în Grecia, iar în București s-ar trăi mai bine ca la Viena. Pentru asta, cunoscutul economist vine cu câteva argumente pertinente, inatacabile.

„Săptămâna aceasta am fost invitat la o emisiune la TV. Am vrut să ies din emisiune după 5 minute. Subiectul emisiunii m-ar fi făcut să râd dacă nu ar fi fost de plâns. Subiectul era că nivelul de trai al românilor este peste cel al grecilor. S-a prezentat informaţia că PIB / locuitor din România este mai mare decât PIB / locuitor din Grecia. De asemenea s-a spus că bucureştenii o duc mai bine decât cei din Viena. Deoarece PIB / locuitor din Bucureşti este mai mare decât PIB / locuitor din Viena. Iar eu am pierdut 50 minute ascultând nişte aberaţii economice”, și-a început el postarea.

În continuare, el a explicat ce înseamnă de fapt PIB-ul și ce relevanță are pentru omul de rând.

„Explic mai jos puţină macroeconomie… 1. Ce este PIB-ul? Pe scurt, PIB-ul este profitul făcut de companiile dintr-o ţară 2. PIB-ul nu are nicio legătură cu nivelul de trai al populaţiei. Acum două săptămâni am fost să-mi fac cumpărăturile de la cel mai mare lanţ de magazine din România. Angajaţii erau în grevă japoneză, purtând bandorele albe. Acest magazin are profit în România mai mare decât are în ţara de origine. Dar 80% din angajaţii din România sunt plătiţi cu salariul minim”, a adăugat Georgescu.

Radu Georgescu a demontat și un alt mit, anume că în București s-ar trăi mai bine decât în Viena. „3. PIB-ul din Bucureşti este mai mare decât PIB-ul din Viena. Hmm… Acest lucru este determinat de faptul că 90% din companiile cu prezenţă naţională au sediul în Bucureşti. Cu alte cuvinte dacă faci cumpărături la magazinul din Suceava, cumpărăturile tale se adăugă la PIB-ul din Bucureşti. Nu la Suceava. Bine că nu se prind posturi TV româneşti la Viena, ne-am fi trezit în România cu o serie de emigranţi din Viena. PS. Poza este făcută anul trecut în Grecia. Am traversat Grecia cu maşina, dar nu am avut vreun moment senzaţia că i-am depăşit pe greci la nivel de PIB”, a încheiat Radu Georgescu.