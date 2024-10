Mircea Geoană a discutat despre finanțarea campaniei sale la Adevărul Live, subliniind transparența donațiilor, dar refuzând să comunice numele celor mai importanți donatori.

Geoană a declarat că până pe 24 octombrie campania sa se bazează pe donații transparente prin platforma "România Renaște", având circa 800-900 de donatori. După această dată, va începe o nouă etapă de reglementare, permițând donații și împrumuturi ce se pot deconta.

"Din donații. Până pe 24 octombrie, conform legii, resursele pentru campania mea sunt strânse prin "România Renaște", totul este transparent, sunt donații de la cetățeni, de la firme, și acolo a fost presiune mare pe companiile care voiau să mă susțină, au fost intimidări și insinuări. Vreau să-i felicit pe donatori, sunt vreo 800-900 de cetățeni”, a declarat Mircea Geoana la Adevărul Live.

Întrebat cine a făcut aceste intimidări, candidatul independent a precizat: „Guvernul și instituțiile sale”.

Când i s-a solicitat să numească câteva dintre persoanele fizice sau juridice care au făcut cele mai mari donații, Mircea Geoană a refuzat. El a precizat: „Aceste lucruri vor fi făcute conform Legii. Nu avem absolut nimic de ascuns. Totul este transparent. Avem un filtru de integritate care funcționează. Veți afla după campanie. Nu vreau să-i expun pe unii dintre ei”.

De la cine va împrumuta Geoană bani pentru campanie? „Am în minte multe persoane”

"Începând cu data de 24 (n.r octombrie) intrăm într-o altă etapă în care campaniile prezidențiale sunt legiferate diferit, în care vom avea un mandatat financiar. Donațiile și împrumuturile sunt permise de lege, vor fi trimise la Autoritatea Electorală Permanentă, o parte dintre ele vor fi rambursate conform legii. Deci până în 24 suntem într-un sistem de donații transparent de fundraising, cum a făcut și Nicușor Dan în campania lui, cum au făcut și alții, nu e nimic diferit. Iar după 24 intrăm într-o situație cu timp la radio, la televiziuni, cu finanțare care este extrem de bine rânduită, Doar persoanele fizice pot să doneze. Vă încurajez să donați pentru campania mea, nu avem banii celorlalți, e nevoie de sprijin, am nevoie de sprijin de la cetățeni, de la companii mai mici mai mari, din Diaspora" a declarat Mircea Geoană la Adevărul Live.

Întrebat în cadrul Adevărul Live dacă s-a împrumutat sau o va face pentru campania electorală, el a răspuns că: "Legea spune foarte clar că te poți împrumuta sau poți primi donații doar de la persoane fizice și de la instituții financiare și de credit. Vorbind cu băncile mai mari care în mod normal ar fi trebuit să te împrumute au spus "nu nu nu nu, politica miroase urât și avem o politică că nu putem împrumuta" și de aceea o să mergem către instituții financiar bancare sau de credit care pot să facă acest lucru. La mine singurul lucru care aș vrea să fie clar pentru toată lumea este că totul este transparent, mă bazez pe oamenii care vor să aleagă un președinte independent și nu pe banii noștri dați la partide și din firmele de casă ale partidelor politice, pentru că de acolo se finanțează dânșii", a explicat Geoană.

Întrebat dacă se va împrumuta și de la persoane fizice și la cine se gândește, fostul adjunct al NATO a spus: „Am multe persoane fizice în mine și poate unele care se uită la noi acum. Mă bazez pe cei care vor să aleagă un președinte idependent”.

Cum a intrat în contact cu ONG-urile care-l susțin

Geoana a explicat și cum a intrat în contact cu entitățile care îl susțin, România Renaște și proiectul România 2030:

„Proiectul România 2030 a fost primul. Eu de mult am înființat Institutul Aspen acum 20 de ani și cred că am făcut un lucru foarte bun împreună cu o vastă comunitate de lideri din toate generațiile și din toate mediile socioprofesionale. Și atunci când a apărut ideea de a apărea un think tank de calibrul în România, am fost interesat. Proiectul România 2030 a adunat și încă are profesioniști din toate domeniile, fără niciun fel de abordare politică”.

Întrebat despre persoanele cu care a comunicat legat de România 2030, Geoană a enumerat: „doamna Clara Volintiru, cu Bogdan Belciu, cu cei de la Cambridge, cu cei de la Atlantic Council, cu Dan Negrea de la Atlantic Council, cu Keith Crack, fondatorul Docusign, cu care proiectul are un parteneriat pe tehnologie și diplomație digitală. Deci am intrat în contact cu oameni, cu fostul ministru de finanțe din Polonia, cu care sunt foarte bun prieten. Deci efectiv este o organizație care s-a constituit ca un think tank regional și cred că acolo am avut primul contact cu dânsii, fără să fie neapărat cu un proiect politic în acel moment.”

Candidatul a precizat că think tankul nu s-a născut în jurul său, ci dintr-o nevoie.

Despre „România renaște”, Geoană a susținut: „Acolo au început dânșii să se organizeze, solicitându-mi să mă hotărăsc să candidez. Așa a plecat. E complet diferit față de România 2030. România 2030 a plecat ca un think tank de profesioniști, care vreau să contribuie la o conversație intelectuală și profesională despre România și despre regiunea noastră.”