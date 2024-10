Ganea și vecinul lui se urăsc ca Israel și Palestina: povestea gardului, fascinantă, oferă o nouă etapă

Ionel Ganea (51 de ani) n-a fost niciodată un tip tocmai prietenos, iar atunci când vecinul său a îndrăznit să pună un gard pe ceea ce se dovedește a fi acum terenul fostului internațional, situația a scăpat de sub control!

Luna trecută, au apărut imaginile cu bătaia în urma căreia Ganea l-a atacat pe vecinul său. La vremea respectivă, omul a făcut o reclamație la poliție, susținând că a fost lovit cu pumnul în plină figură de fostul fotbalist. Acuzație pe care „Ganezul“ o neagă acum, cu vehemență, în dialog cu Fanatik. Și, pentru a-și susține afirmația, fostul atacant a venit și cu un argument solid: „A mai și mințit, că i-am dat cu pumnul în față și că nu știu ce. Da, a zis că i-am dat cu pumnul în gură. Păi, nu i-am dat, i-am zis că, dacă-ți dădeam un pumn în gură aici, nu mai vorbeai deloc“.

Pornind de aici, aflăm că, între timp, povestea gardului, fascinantă și incendiară, a intrat într-o nouă etapă. Pentru că, potrivit documentelor pe care le-a prezentat pentru Fanatik, Ganea ar fi avut câștig de cauză, în instanță, în acest război aprig cu vecinul său.

Ce a povestit Ionel Ganea?

*Păi, am primit răspuns de la Primărie, unde vecinul a fost amendat și a pus acolo un gard ilegal și pe terenul meu. Pentru că era un drum de servitute, el a radiat servitutea și și-a făcut drum privat.

*Și m-am adresat totodată și poliției și, la fel, am primit din partea poliției un răspuns. Că mi s-a tulburat posesia. Primăria l-a amendat. L-au obligat să dea gardul jos și el tot nu a vrut să ia gardul jos. Tot acolo e gardul. Când am fost acolo la fața locului, din nou cu poliția, ei au constatat că mi-a tulburat posesia, încălcat viața privată și m-a hărțuit. Că filmează zi de zi pe acolo, pune pe un grup din ăsta de acolo de pe stradă și tot așa. Are obligația să dea gardul jos. Încalcă și dreptul la viața privată. Înseamnă că îmi filmează în curte, în casă, non-stop. (n.r. - s-a deschis un dosar de natură penală împotriva vecinului)

*Are trei capete de acuzare: tulburare de posesie, încălcarea vieții private și hărțuire. El a radiat drumul de servitute și n-avea dreptul, pentru că e intabulat ca drum de servitute. Care merge pe strada aia pe acolo, iese el la poartă și zice că ce cauți tu pe acolo, că e drum proprietate privată. Bineînțeles că și topometristul care a făcut lucrarea acolo a făcut-o ilegal și o răspundă și acel topometrist.

*(n.r. - v-ați mai întâlnit cu el, cu vecinul?) M-am dus pe acolo, nu mai era pe acolo. Oricum, nu iese din casă, stă acolo prin casă. După ce plec eu, iese și el. (n.r. - îi e frică de tine?) Nu neapărat. Dar na, ce să zic. Și Parchetul mi-a dat dreptate. E treaba lui. Da, mai sunt și 2-3 vecini care sunt cu el acolo, îi țin apărarea și așa mai departe. Dar, eu în 22 de ani, nu am deranjat pe nimeni acolo, n-am supărat pe nimeni. Adică, am fost maleabil și respectos, că sunt mai în vârstă ca mine unii. Eu nu sunt scandalagiu, v-am spus că dacă am dreptate mă apăr. Ce să fac?

*Problema e că el s-a dus cu gardul ăla și l-a pus și pe altă proprietate la alți vecini. O să mai primească, în continuare, amendă, probabil mult mai mare. Dosarul penal merge mai departe. El a făcut o ilegalitate, în sensul că a radiat drumul de servitute care era deja din 2002. Și înscris în cartea funciară.