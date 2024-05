Fenomen atmosferic spectaculos în vestul României. Furtuna supercelulară, surprinsă de un fotograf FOTO

Marius Turc, un fotograf din Hunedoara, a surprins în imagini un fenomen atmosferic rar, petrecut în vestul României. Norii care anunțau o furtună supercelulară s-au înălțat peste valea Crișului Alb, deasupra orașului Brad (Hunedoara), oferind o priveliște deosebită.

În ziua de miercuri după-amiază, 30 mai 2024, Marius Turc, un fotograf din municipiul Brad din Hunedoara, a surprins în imagini un fenomen atmosferic neobișnuit.

Norii denși s-au lăsat deasupra orașului de pe valea Crișului din Hunedoara, formând o „supercelulă”, pe care fotograful Marius Turc a cuprins-o în imaginile realizate cu ajutorul dronei.

Norii prevesteau furia unei furtuni supercelulare care amenința ținuturile de la poalele Apusenilor, însă intensitatea furtunii a fost mai mică față de ce se așteptau localnicii.



„Celula, în sfârșit am prins-o. Am umbat azi toată ziua cu drona la mine. Eram la coasă în momentul acela, când am ridicat-o”, a relatat Marius Turc, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit oamenilor de știință, o furtună supercelulară este un fenomen rar și izolat de alte furtuni, dar care poate apărea aproape oriunde pe glob. Un astfel de fenomen meteorologic neobișnuit produce, de obicei, precipitații intense, grindină, ploi torențiale și chiar tornade.

Mai, luna fenomenelor atmosferice deosebite

În mai 2019, fotograful Marius Turc a suprins în imagini, tot deasupra municipiului Brad, un fenomen atmosferic neobișnuit.

Atunci, norii ameninţători s-au ridicat peste valea Crișului Alb de la poalele Apusenilor, înainte ca ploaia torenţială să acopere ţinutul. Un nor uriaș cu o formă stranie, i-a încântat pe amatorii de fotografii.

Norul (foto - Marius Turc) ar avea o explicaţie ştiinţifică. Potrivit unor specialişti, este cunoscut ca mammatocumulus şi apare în zonele cu climă tropicală, dar şi în cele cu climă temperată, de obicei în zonele în care apar tornade, indicând ploi abundente cu picături mari.

Zilele trecute, același faotograf a reușit să fotografieze priveliștea spectaculoasă a cerului nocturn, luminat în nuanțele roșiatice și violet ale aurorei boreale. Aurora boreală a putut fi observată în noaptea de 10-11 mai 2024 în mai multe regiuni ale României, în special în zone din vestul și nordul României, dar și în alte locuri din Europa.

Aurora Boreală în România s-a datorat, potrivit oamenilor de știință, unei furtuni geomagnetice cauzată de erupțiile solare au trimis plasmă către Pământ.

Aurorele apar atunci când particulele încărcate de pe Soare interacționează cu atmosfera Pământului, creând ceea ce este cunoscut sub numele de Lumini Nordice și Sudice.