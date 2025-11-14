search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
Primar din Vrancea, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru instigare la distrugere

0
0
Publicat:

Curtea de Apel Galați a pronunțat sentința definitivă în dosarul în care primarul comunei Urechești, Nistor Bratosin, a fost acuzat că în 2017 ar fi instigat un alt inculpat să incendieze mai multe imobile. Condamnat inițial la 8 ani de închisoare cu executare, Bratosin a primit în apel o pedeapsă redusă la 6 ani.

Nistor Bratosin, primarul comunei Urechești FOTO: Adevărul
Nistor Bratosin, primarul comunei Urechești FOTO: Adevărul

Potrivit rechizitoriului, primul incendiu a avut loc în noaptea de 9/10 decembrie 2017, când inculpatul ar fi folosit obiecte inflamabile pentru a distruge prin incendiere mai multe anexe și acoperișul unei locuințe. Prejudiciul estimat: 1.000.000 lei.

Cea de-a doua faptă, similară, s-ar fi produs în noaptea de 27/28 decembrie 2017, când același inculpat, folosind motorină și chibrituri, ar fi incendiat alte anexe în care se aflau animale, precum și acoperișul unei locuințe aparținând altei părți vătămate. Prejudiciul: aproximativ 350.000 lei. În ambele situații, anchetatorii au reținut că acțiunile ar fi fost comise la instigarea primarului.

Pedepse complementare și explicațiile instanței

Deși Bratosin a respins integral acuzațiile, instanța nu i-a acceptat probele și argumentele. Documentele, expertizele și declarațiile pompierilor s-au bătut cap în cap, însă judecătorii au dat greutate mărturiilor care îl indicau pe edil drept instigator.

În baza dispozițiilor legale, Curtea de Apel Galați i-a aplicat primarului, pe lângă pedeapsa principală, și interdicția de a fi ales sau de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat pentru o perioadă de 2 ani. Totodată, a fost dedusă din pedeapsă perioada petrecută în arest preventiv, între 9 și 17 mai 2018.

Focşani

