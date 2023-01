„Tuta absoluta”, molia care a decimat răsadurile de roșii în plină iarnă. Motivul, căldura excesivă

Fermierii din Oltenia spun că multe solarii au fost deja invadate de un dăunător apărut destul de recent la noi în țară. Este vorba despre tuta absoluta, o insectă mică ce poate distruge totul și care se înmulțește extrem de repede.

Tuta absoluta, cunoscută și sub denumirea de molia tomatelor, a început să creeze mari probleme agricultorilor care au în solarii răsaduri de roșii. Cauza: temperaturile excesive din decembrie și ianuarie. Insecta de dimensiuni reduse provine din America de Sud și de câțiva ani a apărut și-n România. Această molie a tomatelor poate fi observată în solarii atâta timp cât temperaturile sunt peste 9°C.

„Am avut temperaturi foarte mari în solarii pentru această perioadă pentru că afară era foarte cald. Niciodată nu ne-am confruntat cu o asemenea situație în această perioadă. Tuta absolută este un dăunător care se înmulțește foarte repede când este cald și este o insectă extrem de agresivă. Temperatura de peste 14 - 15 grade de afară a ajutat acest dăunător să acționeze rapid", a declarat inginerul Cosmin Dragu, legumicultor din Dolj.

„Pierderea poate fi și de 100%”

Cosmin Dragu spune că tuta absoluta este extrem de periculoasă și cu greu poate fi eliminată.

„Pierderea poate fi de 100% și, din păcate, este un dăunător rezistent. Eu am făcut o improvizație în solarii, am pus o găleată cu apă și ulei printre răsaduri, iar deasupra am lipit o bandă adezivă pe care am pus feromon pentru masculii care simt mirosul și cred că vin să se înmulțească, dar de fapt sunt prinși în această capcană. Este o improvizație, dar are efect", a explicat inginerul.

Și în Olt au apărut astfel de probleme.

„Primii dăunători și-au făcut apariția în multe solarii. A fost o iarnă atipică, au fost zile când în solarii erau 30 - 40 de grade. Din păcate, mulți fermieri s-au plâns că au găsit în solarii această insectă periculoasă", a declarat Ion Păunel, președintele fermierilor din Olt.

Primele răsaduri de tomate ar trebui cultivate în solarii peste două săptămâni, însă legumicultorii care se confruntă deja cu acest dâunător periculos nu știu câte plante vor mai putea fi salvate.