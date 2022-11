Cavouri din Craiova la prețul unei vile de lux. „De unde atâția bani? O s-ajungem să ne bage în gropi comune!”

Prețurile la cavouri au explodat în Craiova când s-a aflat că Regia care administrează cimitirele din Craiova dispune de puține locuri de veci. Ultimul cavou vândut a costat 200.000 de euro.

În cimitirele din Craiova există foarte multe locuri de veci care se vând la prețuri uriașe. Cu banii ceruți pe un cavou, omul își poate achiziționa liniștit cel puțin un apartament. Cele mai mari prețuri se practică în cimitirul Ungureni.

Afacerea nu este deloc de neglijat având în vedere că Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova (RADPFL), cea care administrează toate cimitirele de stat, vinde un loc de veci cu aproximativ 5.000 de lei. Problema este, însă, că în cimitirele care au mare căutare nu mai sunt gropi de vânzare.

Bogdan Damian din Craiova a aflat și el care este situația. Are un cavou în cimitirul Ungureni și vrea să-l vândă cu 30.000 de euro. „Am două locuri, dar se pot face patru suprapuse. Au sunat mulți oameni după ce am dat anunțul, dar au venit cu alte oferte pe care le-am refuzat. Li s-a părut cam mult, dar ţinând cont că nu mai sunt locuri, nu știu ce vor face. Până la urmă trebuie să scoată banii din buzunar”, a declarat Bogdan Damian.

Craiovenii își fac cruce când văd anunțurile de oe internet

Craioveanul este convins că va scoate banii pe cavoul său, mai ales că, recent, tot în cimitirul Ungureni, un alt bărbat a reușit să vândă un cavou cu 200.000 de euro. Proprietarul a dat anunț că vinde o construcție impozantă, realizată de un arhitect renumit, iar în interior ar fi nouă locuri de veci.

Cei mai mulți dintre craioveni își fac cruce când văd anunțurile pe internet.

„Am văzut și eu cât cer. Păi, de unde să dai atâția bani? O s-ajungem să ne bage în gropi comune", a declarat Maria Săvulescu din Craiova.

Reprezentanţii RADPFL Craiova spun că preţurile lucrărilor în cimitire se stabilesc de către cei care au concesionat terenurile.

„O persoană poate vinde doar lucrările funerare fără locul de veci concesionat de la RADPFL Craiova, iar noului proprietar i se va încheia un nou contract pe 7 ani, proprietarii pot să pună orice preţ", a declarat Daniela Ochea, purtător de cuvânt RADPFL Craiova.

În prezent, în Craiova, RADPFL mai are disponibile doar 200 de locuri de veci, majoritatea în cimitire de la periferia orașului.