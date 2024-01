Revolta transportatorilor: „Portul Constanța e un cadavru, de care toată lumea trage“

Transportatorii din Constanța acuză taxele multe și prea mari din Port, lipsa minimelor dotări și cer fluxuri separate pentru mărfurile ucrainiene care blochează accesul în incinta platformei portuare.

De cânda început războiul din Ucraina. Portul Constanța a devenit neîncăpător pentru mărfurile de import-export. Din cauza afluxului mare, sunt zile întregi de întârziere la operarea containerelor, iar întârzierile generează costuri mari tot mai mari, livrări întârziate și în plus se anunță și taxe noi. În prezent licența de lucru în zona liberă e 4.200 de lei pe an, iar intrarea unui TIR sau camion se taxează cu 58 de lei pe zi.

„Aceste taxe nu se regăsesc în niciun port din Europa, deși domnul ministru Grindeanu spune că se plătesc taxe peste tot. Îi solicit să nu mai facă dezinformare întrucât în niciun port din Europa nu se plătesc aceste taxe: licență de lucru și taxa de acces", a declarat Cristian Stoica, transportator.

În medie, în Portul Constanța Sud Agigea sunt descărcate 6‑7.000 de containere pe zi. Pe fondul acestei aglomerații de mărfuri ce ar trebui să ajungă în magazine, un operator portuar a anunțat că va pune o nouă taxă din această lună: 10 euro pentru fiecare TIR care intră în terminalul lor.

„Este un moment total neoportun pentru a introduce această taxă. Suntem sufocați de către ucrainieni, gândiți-vă: noi suntem undeva la 300 de mașini, 400 maxim, active - dânșii au venit undeva cu 1.500. Terminalul este același, are aceeași capacitate. Ei, operatorii, vor să scoată bani de la noi, pe motiv că trebuie să asfalteze. Am făcut un calcul: ei investesc cam 700.000 de euro în asfaltare, iar din taxa aceasta ar scoate cam 2 milioane de euro. În schimb nu ne asigură nimic, nici măcar o parcare în terminal, nici măcar o toaletă cât așteaptă șoferii", a afirmat Cristian Moise, transportator.

Transportatorii rutieri acuză managementul portuar că nu angajează mai mulți oameni ca să fluidizeze traficul de mărfuri și de aici apar întârzierile, care durează uneor cu zilele.

„Oamenii ăștia n-au niciun fel de servicii în corespondență cu ceea ce plătesc: un wc, o toaletă, ceva civilizat, o platformă civilizată. Suntem în 2024: unde-i intermodalitatea promisă? Nici măcar nu au unde să aștepte până să intre la încărcare. Portul acesta a ajuns un cadavru de care toată lumea trage, tot vor să ia, nimeni nu investește", a afirmat Augustin Hagiu, consultant în transporturi.

Pe fondul nemulțumirilor pe care le au și alți transportatori din țară, plus nemulțumirile legate de Portul Constanța, de opt zile, transportatorii din Constanța protestează și seri la rând au blocat pentru câteva ore mai multe porți de acces: 7, 8, 9, 10 și 10 bis. Acum însă, riscă amenzi uriașe.

„Am început să primim amenzi, toți cei care am participat la protest începând de duminică. Pur și simplu am primit adrese de la Poliție să ne prezentăm și să specificăm cine a fost la volanul autocamionului. Bănuiesc că șoferii noștri or să rămână fără permise, implicit firma o să stea pe dreapta, din cauză că ne-am exercitat dreptul de a protesta" a declarat Laura Căpitanu, manager firma de transport.

Protestatarii spun că urmează acțiuni și în zilele următoare, pentru că negocierile de la Guvern nu le-au adus niciun ajutor celor care își desfășoară activitatea în zona portuară.