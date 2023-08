Imagini sfâșietoare: părinți în lacrimi la comemorarea studenților uciși în 2 Mai de un șofer drogat VIDEO

La șapte zile de a tragedia în care doi tineri au murit și alți trei au fost răniți, în accidentul provocat de un șofer drogat, părinții victimelor fac declarații cutremurătoare.

Locul unde Roberta Dragomir (20 de ani) și Sebastian Olariu (21 de ani) au murit pe loc, sub ochii îngroziți ai prietenilor lor, s-a transformat într-un altar de flori și lumânări.

Oameni impresionați de nenorocirea provocată de Vlad Matei Pascu (19 ani) s-au oprit, rând pe rând, să le aprindă o lumânare și să se roage pentru sufletele lor.

Părinții Robertei Dragomir au comemorat-o pe fiica lor la locul tragediei din stațiunea 2 Mai, unde vor să ridice o troiță pentru ea și pentru Sebi.

Până va obține avizele necesare, tatăl Robertei a plantat un măr, exact in locul unde a fost găsit trupul fără viață al fiicei sale și a afirmat, din nou, că șoferul drogat ar fi protejat de Poliția care l-a lăsat să scape, cu o oră înainte de accident, și să îi ucidă fiica.

„Auzeam o voce”

Pentru Sebastian Olariu, părinții au organizat o comemorare în cimitirul din cartierul bucureștean Pantelimon, la mormântul acoperit de flori, așa cum se obișnuiește. A povestit cum a găsit filmarea șoc de 37 de minute, din camera go pro, care s-a declanșat când fiul lor a fost lovit cu mașina.

„Parcă auzeam o voce. Camera, camera. Am scos-o din borsetă, am pus-o la încărcat. Inițial nu m-am uitat la filmare, ecranul era negru. M-am uitat la poze: ce bucurie, ce fericit era, ce bine se distrau”, a spus Valentin Olariu pentru România TV.

Ulterior, a vrut să vadă și filmarea. Cum însă nu se vedea nimic, a lipit camera de ureche și a ascultat șocat momentul în care fiul său a fost lovit iar șoferul fuge cu mașina, cu scârțâit de roți, țipetele supraviețuitorilor și strigătele șocate ale martorilor care i-au găsit pe tinerii morți.

„Vreau doar dreptate pentru fiul meu, nu vreau bani”

Înregistrarea are 37 de minute și a fost depusă la IPJ Ilfov, că să fie trimisă anchetatorilor din Constanța.

„Nu m-a contactat familia șoferului. Nici nu vreau. Vreau doar dreptate pentru fiul meu, nu vreau daune, nu vreau bani”, a declarat tatăl lui Sebi.

Accidentul s-a produs sâmbătă, 19 august a.c., la ora 5.20. Grupul, format din opt studenți, venea din Vama Veche și se îndrepta spre Mangalia, acolo unde tinerii erau cazați.

Vlad Matei Pascu (19 ani) avea aceeași direcție de mers: i-a ucis pe loc pe Sebastian și pe Roberta, i-a rănit pe alți trei tineri din grup, apoi a întors mașina și a fugit de la locul faptei. A fost prins la scurt timp în Vama Veche, potrivit unor surse oficiale, de aceeași patrulă care îl oprise la ora 2.40 și care îl lăsase să plece cu o oră înainte de accident.

Când a fost testat, s-a stabilit că se afla sub influența a trei substanțe psihoactive: cocaină, metanfetamine și amfetamine. Analizele de sânge efectuate de Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici” a relevat însă, în organismul sau, mai mult de șase substanțe. Raportul urmează să ajungă la dosarul accidentului, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, iar tânărul drogat riscă să fie pus acum sub învinuire și pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, învinuire ce nu se regăsea inițial în cauză, în lipsa raportului inițial.

Părinții milionari l-au abandonat în arest

Vlad Matei Pascu se află încă de duminică în arestul IPJ Constanța. Părinții săi nu au venit să îl viziteze, deși aveau acest drept: fie vor să se mai liniștească apele și să nu fie abordați de jurnaliști, fie nu vor să-și vadă fiul, despre care au declarat că nu vor să îl scape de pedeapsa care îl așteaptă.

I-au trimis, după arestare, un pachet cu lucruri de strictă necesitate, un avocat l-a vizitat în arest, însă Miruna și Mihai Pascu nu au venit până acum să discute cu fiul lor.