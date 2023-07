Alertă la o pensiune din Costinești. 21 de turiști duși la spital cu ambulanțele după ce au mâncat cârnați și cartofi la cuptor VIDEO

Alerta la 112 s-a dat noaptea trecută după ce mai mulți turiști, au acuzat stări de rău. În total 21 de persoane, din care 11 femei, patru bărbați și șase copii au fost transportați la Spitalul Județean din Constanța cu ambulanțele și cu echipaje SMURD.

Inițial s-a suspectat că este vorba despre o indigestie, însă medicii i-au redirecționat pe pacienți către Spitalul de Boli Infecțioase, pentru că au stabilit că cel mai probabil este vorba despre o boală infecțioasă.

Principala ipoteza a autorităților care au descins acum la pensiunea din Costinești este aceea că oamenilor li s-ar fi făcut rău de la mâncarea servită la cină: cârnați afumați cu cartofi la cuptor.

Inspectorii OPC au descins la pensiune Sursa A.I.

Turiștii care sunt încă cazați în pensiune, au opinii diferite despre cele petrecute.

„Mi-a fost rău un pic aseară și mie, însă doar mie, deși au mâncat și fetițele și soțul. Am fost la spital, mi-au pus o perfuzie și mi-am revenit și m-am întors aici, pentru că am refuzat să stau internată. Nu mi-au zis niciun diagnostic, mi-au pus doar o perfuzie”, a declarat o turistă.

„Nu am deloc de ce mă plânge, chiar am făcut rezervări pentru luna august, să vin și cu copiii și nepoții. De 20 de ani vin aici și nu am avut nicio problema. Mi se pare incredibil. Am mâncat și eu aseară: un cârnat, un pic afumat, foarte gustos, cu o garnitură de cartofi și nu am nimic, nici eu nici copiii. Eu cred că au mâncat în altă parte, au consumat altceva în altă parte, sunt un grup din Banat”, spune alt turist.

„Și noi ne-am gândit că ar putea fi mâncarea de aici, am suspectat apă, apă marii. A fost o desfășurare de ambulanțe azi noapte. Noi ne-am cazat aici exact pentru faptul că are cele trei mese incluse, că să nu fiu nevoit să mănânc pe plajă, că îmi e frică ”, este opinia altui turist.

„Am fost sunată la ora 11 aseară că sunt câteva persoane care acuză vărsături și deranjament stomacal. Avem pensiune completă, nu pot să va spun exact de la ce pentru că o parte au avut simptome, o parte nu. Dânșii susțin că nu au mai servit masă în altă parte în stațiune. Ieri au mâncat ciorbă de perișoare și sote de porc cu paste la prânz, iar seară cârnat la cuptor cu cartofi. Nu știu de la ce să le fi fost rău pentru că nu s-au îmbolnăvit toți, doar un grup de prieteni” a declarat proprietara pensiunii, Angela Mândru.

La această ora, reprezentantii ANPC au descins la pensiune în control, cu lăzi frigorifice, pentru a lua probe din mâncarea servită turiștilor.