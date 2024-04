Abordarea dezvoltatorului IULIUS: la intersecția dintre implicarea comunității și colaborarea cu experți de renume

În contextul în care principalii jucători din economie caută soluții care să susțină diminuarea amprentei de carbon, etapă esențială în procesul de tranziție către atingerea neutralității din punctul de vedere al emisiilor de carbon, dezvoltarea urbană sustenabilă este una dintre principalele preocupări la nivelul companiilor din Uniunea Europeană.

Este o certitudine că, pentru a evolua către un model de viață cu mai puține emisii de carbon, societatea are nevoie de implicarea la scară largă a tuturor actorilor economici, dar și a membrilor comunităților care, prin acțiunile de zi de zi, contribuie împreună la crearea unui stil de viață modern, orientat spre viitor. Comisia Europeană a lansat un demers, numit New European Bauhaus, care are rolul de a transforma modul în care oamenii trăiesc, lucrează și interacționează în spațiile urbane. Acest concept a fost inspirat de spiritul mișcării Bauhaus și își propune să stimuleze colaborarea dintre experții din diferite domenii și cetățeni, cu scopul de a crea niște spații urbane funcționale și sustenabile, estetice și durabile—principii care ar trebui să se reflecte și în construcția de locuințe, clădiri și spații publice.

Așa cum explică Raluca Munteanu, Director Dezvoltare IULIUS, această abordare inovatoare, în spiritul conceptului New European Bauhaus, este deja prezentă în România și este vizibilă în proiectele realizate de IULIUS, un dezvoltator român cu 25 de ani de experiență în real estate, care s-a remarcat prin proiectele impresionante de regenerare urbană și care acum lucrează la cel mai ambițios proiect al său. „Proiectul din Constanța va propune un mix variat de soluții pentru petrecerea timpului liber - cultură, divertisment, locuri de joacă -, zonă dinamică de retail și un pol de business regional, iar ancoră va fi o grădină urbană amplă, un concept care se regăsește în toate proiectele noastre de regenerare urbană” spune Raluca.

Dezvoltarea unui oraș: antrenată de proiectele de mare anvergură

Până în prezent, proiectele IULIUS au atras noi oportunități de dezvoltare în orașele Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Prin inițiativele sale, IULIUS a stimulat creșterea competitivității, atragerea și păstrarea talentelor în orașele din provincie. În plus, acestea au revitalizat zone insuficient valorificate, transformându-le în hub-uri urbane, care oferă facilități variate, spații sociale vibrante și care contribuie atât la dezvoltarea infrastructurii, cât și la creșterea calității vieții. Alegerea unei noi destinații al cărei curs de dezvoltare va fi schimbat printr-un astfel de demers nu este una ușoară. Pentru IULIUS, „este un proces complex, ce necesită o cercetare detaliată, în principal, pe două elemente cheie: potențialul orașului și potențialul sitului unde va fi dezvoltat proiectul”, completează Raluca Munteanu. Următorul oraș unde IULIUS va atrage noi oportunități de transformare fundamentală este Constanța, unde a anunțat o investiție de 800 de milioane de euro. Proiectul va fi construit pe un teren inactiv de mai bine de un deceniu, aflat într-o locație centrală, proprietatea Oil Terminal.

IULIUS a decis să facă cel mai mare pariu de până acum pe orașul din Dobrogea după o analiză în detaliu a rapoartelor Băncii Mondiale, care au oferit detalii cu privire la strategia de dezvoltare a orașului. Astfel, compania a descoperit că există sinergii între abordarea sa, care este centrată asupra creării unor spații funcționale în care locuitorii orașului să aibă o viață de calitate, și viziunea de dezvoltare a localității. În plus, analizele au evidențiat și că orașul are zone cu potențial de regenerare urbană, profil universitar, examinând și industriile care oferă valoare adăugată pe plan local și domeniile unde există oportunități de creștere, precum și aspecte relevante legate de oportunitățile de dezvoltare din turism. „Aș putea să spun că rapoartele realizate de Banca Mondială au fost esențiale pentru noi în alegerea Constanței drept următorul oraș în care să construim o destinație personalizată pe nevoile comunității de aici. Din acestea am aflat despre strategia de dezvoltare a orașului ce are în prim-plan calitatea vieții locuitorilor săi, iar atunci când demarezi o investiție de anvergură, așa cum este cea lansată de grupul nostru, viziunea în dezvoltarea urbană este un factor foarte important, pentru că îi oferă orașului o credibilitate ridicată, atât în fața potențialilor parteneri de investiție, cât și în fața creditorilor”, a adăugat directorul de dezvoltare al companiei ieșene.

Constanța: un oraș aflat la intersecția dintre mare și uscat, cu oportunități unice

O analiză obiectivă a acestor rapoarte relevă faptul că orașul are resurse importante, care decurg din legăturile economice mai diversificate decât în alte orașe ale țării, iar infrastructura de care dispune în prezent face orașul să fie o locație accesibilă atât pe uscat, cât și prin aer și pe cale maritimă. De asemenea, o serie de oportunități decurg și din faptul că este un centru turistic de referință pentru sezonul estival. Însă, alături de toate oportunitățile care există în oraș, IULIUS a văzut și ce poate fi îmbunătățit și cum poate genera valoare adăugată printr-un proiect de regenerare urbană, iar un exemplu este reprezentat de crearea unei infrastructuri de business, care în prezent este insuficient dezvoltată.

De la Raluca Munteanu aflăm că un aspect important pe care îl ia în considerare compania IULIUS atunci când analizează potențialul unui nou oraș în care poate pune bazele unui proiect mixed-use este reprezentat de nevoile comunității locale. „Pentru un proiect atât de amplu cum va fi cel de la Constanța, este nevoie de o documentare minuțioasă. Facem studii de piață, avem discuții cu liderii de opinie locali, reprezentanți ai ONG-urilor și ai instituțiilor educaționale și culturale, pentru că fiecare aspect este foarte important în oraș”, explică directorul de dezvoltare.

Noul pol de dezvoltare de la Constanța va integra elemente inovative de sustenabilitate – cum ar fi orientarea clădirilor în funcție de curenții de aer și expunerea la soare pentru creșterea confortului urban și reducerea consumului de energie și va fi realizat printr-o abordare transdisciplinară, care combină arhitectura de calitate cu soluții inovative de remediere a poluării solului. „Totodată, pentru noi sunt esențiale nevoile concrete și cererea fermă din partea pieței pentru a dezvolta un proiect relevant pentru public și pe care îl construim pentru a-l deține și a-l opera. Practic, atunci când alegem un oraș pentru a demara o nouă investiție, acea alegere este pe o perioadă nedeterminată. Pentru că noi facem proiecte ca să le administrăm ulterior tot noi, ca să ne asigurăm că toată experiența aceasta de zeci de ani este valorificată la potențialul maxim și ca să fim parte cu adevărat din comunitate, un partener în dezvoltarea urbană”, a conchis Raluca Munteanu.

Astfel, IULIUS promite să aducă la malul mării un proiect care poate avea un impact socio-economic major, reunind într-un singur loc tot ce au nevoie oamenii pentru a prospera și pentru a duce un stil de viață modern și sustenabil. Datorită investiției de 800 de milioane de euro, terenul inactiv din inima orașului se va transforma într-un ecosistem care oferă funcționalități variate pentru relaxare—cultură, divertisment, locuri de joacă, spații de retail, o grădină urbană, toate construite în acord cu principiile Comisiei Europene, care au fost definite pentru a ne oferi o perspectivă mai bună de trai.