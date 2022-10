Spaima unor români deciși să lase viața din Suedia pentru a trăi la sat în România. „Voi ce soluții ați găsit?”

O familie de români care s-au stabilit de mulți ani în Suedia ar vrea să se întoarcă în România, la țară, însă au și câteva semne de întrebare. Principalul ține de educația celor mici.

Doi români stabiliți în Suedia de 12 ani sunt deciși să se întoarcă în România și să trăiască undeva la țară, departe de praful și de aglomerația marilor orașe.

Totuși, dincolo de curajul lor, cei doi soți realizează că situația nu este chiar atât de roz pe cât pare și își fac griji în privința educației pe care o vor primi cele două fete ale lor în mediul rural. Și pentru că această întrebare care îi frământă serios, cei doi au decis să ceară câteva păreri și au făcut o o postare pe grupul de Facebook „Mutat la țară - viața fără ceas”.

„Bună ziua. Am și eu o întrebare pentru cei care deja ați făcut pasul de a vă muta la țară: Ce soluție ați găsit pentru educația copiilor? ( valabil pentru cei cu copii de vârsta școlară). Intenționez să revin în țară împreună cu soția și cele două fetițe (trei ani și un an), după 12 ani de locuit în Suedia, și cea mai mare îngrijorare o am cu școala copiilor. Voi ce soluții ați găsit?”, e întrebarea formulară.

Întrebarea nu a rămas fără ecou, iar peste 400 de internauți au încercat să-i ajute cu un sfat. Au existat și voci care i-au sfătuit să rămână în Suedia, însă alții au încercat să vină cu idei ceva mai constructive și să-i încurajeze.

„Verișorii mei s-au mutat la țară de șapte ani, ei având trei copii. S-au mutat la 30 kilometri de oraș, dar duc copiii la școală, respectiv la grădiniță în oraș. Nu este chiar ușor, dar ei spun că merită efortul. Verișoara mea are un job stabil, iar verișorul meu are o mică fermă de văcuțe de care se ocupă tocmai pentru a avea programul flexibil să se poată ocupa de transportul copiilor. Chiar am observat că în ultimii ani foarte mulți părinți care locuiesc la țară aleg să-și ducă copiii la grădiniță sau școală în oraș. Va doresc multă sănătate”, a fost una dintre primele opinii.

„Cu siguranță școala românească este superioară, dar avem noi mentalitatea să studieze în Occident. Eu cred că buna educație din familie, supravegherea copilului și meditația (dacă este necesar la anumite materii) este cheia succesului pentru performanță. Este complicat învățământul la țară (sate), dar pot exista dascăli excepționali și în zonele rurale. Cred că o soluție de viitor pentru o familie cu copiii mici este o zonă rurală la distanță mică (10-15 km) de un oraș mare deoarece, poți avea o alternativă dacă școala respectivă nu este ok. Cine dorește să revină în România, cu siguranță are motive serioase și trebuie încurajat”, a adăugat cineva.

Altcineva le-a atras atenția asupra diferențelor dintre sistemul de educație din Suedia și cel românesc.

„O să fie o diferență foarte mare, să nu vă șocați de condiții, de atențiile care trebuie date, și altele... În rest sunt și școli și dascăli daca nu sunteți mulțumit trebuie sa meditați copii. Spor la treabă”, a fost o opinie, completată imediat de altcineva. „Exact ce am răspuns eu unei doamne: la oraș da...la țară... Nu.”

„Felicitări pentru decizia și curajul de a te întoarce acasă, acum, într-o țară destul de bolnavă. Ca părinte cu experiența educației școlare în țară și în afara ei, pot spune că există diferențe de sistem și mentalitate enorme. La ora actuală prefer de o mie de ori sistemul de învățământ din afara țării, deși recunosc că și în țară mi-au fost educați și formați doi copii, dar într-o perioadă în care se mai studia. Bine, până la urmă depinde foarte mult de implicarea copilului, dar presiunea sistemului, a societății, dar și a mentalității, se vor resimți. Decizia vă aparține. Baftă!”, a fost un alt mesaj.

Au existat însă și altfel de mesaje: „Bătaia. Când sunt prea activi, îi pun să bată covoare să se obosească.”