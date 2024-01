Minor ajuns acasă cu fața plină de sânge. Dispecera de la 112, acuzată că s-a certat cu reclamanta și nu a trimis sesizarea la Poliție

Un minor a fost lovit, în plină zi, cu pumnul și cu piciorul în față. În loc să trimită rapid un echipaj de Poliție, dispecera de la 112 s-a certat cu reclamanta și nu ar fi transmis informații către patrula din teren. Polițiștii nu au ajuns nici după două ore.

O clujeancă a reclamat la 112 faptul că fiul ei de 10 ani și un prieten au fost bătuți de doi minori în localitatea Suceagu. Se întâmpla ziua în amiaza mare, în 27 decembrie 2023. Poliția nu a venit nici după două ore pentru a indetifica agresorii. Femeia suspectează că dispecerul de la 112 nu a transmis reclamația mai departe către Poliție.

Una dintre cele două victime s-a ales cu nasul și buza sparte după ce a fost lovit cu piciorul și pumnul.

„Cei doi băieți, al meu și un prieten de-al lui, au mers până la magazinul din sat, care este la mai puțin de un kilometru de casa noastră. Când au ieșit din magazin, alți doi minori de etnie rromă, din comunitatea care locuiește în sat, l-a împins pe prietenul fiului meu. Fiul meu i-a spus: <<Hai să îi ignorăm>> și au plecat. Doar că cei doi minori de etnie i-au urmărit și imediat ce au ieșit de pe strada principală, l-au lovit cu piciorul pe prietenul fiului meu, iar acesta a căzut la pământ. Apoi, unul dintre ei l-a ridicat și l-a ținut, iar celălalt l-a lovit cu pumnul în față. Pe fiul meu nu l-au lovit pentru că au crezut că este fată. Copiii au venit acasă plângând, iar băiatul bătut era plin de sânge pe față”, a povestit pentru ȘtiriMed, A.G., mama unuia dintre băieți.

Clujeanca acuză dispecerul de la 112 că a ridicat tonul la ea.

„I-am detaliat doamnei tot ce s-a întâmplat și am rugat-o să trimită un echipaj de Poliție să îi identifice pe cei doi agresori, deoarece copiii noștri au știut să ne spună doar cum erau îmbrăcați. Doamna mi-a spus că legea nu este cum vreau eu și când am întrebat-o dacă la fel ar fi reacționat, dacă într-o situație similară s-ar fi aflat copilul dânsei, mi-a spus că <<nu discutăm chestiuni personale aici>>. În ciuda insistențelor mele de a menține un ton adecvat, am fost nevoită să o rog pe doamnă să nu ridice tonul și să înțeleagă perspectiva unui părinte îngrijorat după ce copiii au fost agresați în plină zi în drum spre casă, dinspre magazinul din sat. Între timp, soții noștri au plecat în sat să îi caute pe cei doi copii agresori, gândindu-ne să putem oferi un sprijin echipajului de Poliție, atunci când va veni”, a mai spus mama care a reclamat cazul, relatează sursa citată.

În condițiile în care după două ore de la apelul la 112, nu a venit niciun polițist, femeia a sunat atunci direct la Poliție. În 15 minute, doi polițiști au venit și le-au spus că nu au primit din dispecerat cazul lor.

Clujeanca a făcut o reclamație în care solicită un raspuns în scris cu privire la comportamentul dispecerului și o clarificare cu privire la motivul ne-transmiterii mesajului catre organele competente.

Reacția Poliției

Poliția a transmis următoarele precizări pentru „Adevărul”:

„La data de 27 decembrie a.c., în jurul orei 14.15, a fost semnalat, prin apel 112, faptul că, în localitatea Suceagu, doi minori ar fi fost angrenați într-o stare conflictuală spontană și ar fi fost agresați de alți doi minori, în timp ce se aflau pe o stradă din localitate.

Persoană care a semnalat evenimentul a precizat că cei care i-ar fi agresat pe aceștia ar fi plecat de la locul faptei”.

Poliția precizează că totuși în baza sesizării telefonice, operatorii 112 au transmis informațiile dispeceratului din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru soluționare, iar informațiile au fost transmise patrulei din teren, cu scopul deplasării la locul sesizat și aplicării măsurilor legale.

De ce nu au ajuns polițiștii decât după mai bine de două ore?

„La momentul primirii sesizării evenimentului, echipajul de poliție se afla la o altă sesizare, respectiv un caz de violență domestică, unde s-a emis un ordin de protecție provizoriu, astfel că intervenția la cazul semnalat de persoana în cauză s-a făcut ulterior finalizării cazului de agresiune domestică”, spun polițiștii.

Anchetă cu privire la dispecera de la 112

Patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Baciu s-a deplasat la cazul relatat, iar cei doi minori identificați ca fiind cei implicați în starea conflictuală au fost depistați, în cauză întocmindu-se un dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Totodată, reprezentantul minorului a fost informat despre dreptul de a formula o plângere penală în legătură cu aspectele sesizate.

În urma informațiilor apărute în spațiul public, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a declanșat o anchetă internă, în vederea stabilirii cu exactitate a modului în care a fost gestionat apelul la 112 de către operatori, urmând ca, la finalizarea verificărilor, să se dispună măsuri în consecință.