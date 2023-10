Care este cel mai bun oraș românesc pentru studenți. Rivalitatea București-Cluj, luată la bani mărunți

Un masterand străinătate dorește să se mute în România și a întrebat pe o platformă online: care oraș este mai bun pentru studenți, Cluj-Napoca sau București? Din răspunsuri rezultă faptul că între cele două orașe există o competiție acerbă.

Un utilizator al rețelei Reddit a întrebat pe platformă care oraș ar fi mai bun pentru un student – Cluj-Napoca sau București.

„Vreau să mă mut în România să locuiesc în timp ce frecventez în continuare cursurile unui masterat online. Cred că este o țară foarte primitoare, frumoasă și sigură și ar fi un loc grozav pentru mine. Totuși, nu știu în ce oraș să merg, București sau Cluj-Napoca”, a întrebat utilizatorul.

Acesta a precizat și care sunt preferințele sale: „un oraș care are multe biblioteci, unde cineva poate studia în liniște și este în general o opțiune bună pentru cineva de 30 de ani ca și mine, adică are mulți oameni de vârsta mea etc. Care oraș crezi că ar trebui să aleg și de ce?”, a lansat acesta dezbaterea.

Pro și contra

Postarea a avut peste 80 de comentarii. Cele mai pertinente au venit de la cei care au locuit în ambele orașe. Un utilizator care a făcut o analiză cu avantajele și dezavantajele celor două orașe.

Punctele forte ale Clujului:

„Grandoarea unui oraș mare, prietenia unuia mic. Clujul pare mult mai mare decât este, dar odată ce începi să vorbești cu oamenii, vei vedea că sunt foarte ospitalieri, nu prea grăbiți și prietenoși (generalizare).

Lucrurile merg mai bine. Clujul este cel mai progresist oraș din țară și Unii joacă un rol important în oraș. Veți vedea străzi mai curate, clădiri mai bine întreținute și infrastructură mai bună decât în capitală.

Cultură și evenimente Clujul se mândrește cu o mulțime de evenimente culturale, atât clasice, cât și foarte moderne. Este destul de greu să te plictisești aici.”

Dezavantajele Clujului:

„Scump. Clujul este, fără îndoială, cel mai scump oraș al țării și atât cumpărarea, cât și închirierea unui apartament te vor costa mai mult decât în capitala și alte orașe din România. Ieșirea la cină sau la o băutură este, de asemenea, în general mai scumpă, dar te poți hrăni totuși cu un covrig și o cafelută cu mai puțin de 6 lei.

Departe de tot. Vrei să vezi alte părți ale țării, pregătește-te să stai într-un tren pentru ceva timp. Acolo unde Bucureștiul este un important nod feroviar de unde atât marea, munții, cât și Bulgaria sunt la mai puțin de 3 ore distanță, Clujul este mai îndepărtat.”

Punctele forte ale Bucureștiului:

„O adevărată metropolă. Vrei ceva? La București găsești. Fine dining, street food ieftină, petreceri de elită, difuzoare într-o parcare, sport grozav, Dinamo, arhitectură frumoasă, blocuri, parcuri frumoase, beton. Puteți petrece, face cumpărături, socializa și explora în acest oraș până în ziua în care mori.

Internațional, dar tot românesc. Acolo unde Clujul se simte puțin central-european (istoria e complicată, așa că recomand să citești o carte drăguță despre asta), Bucureștiul este ceea ce te-ai aștepta mai mult în sudul Balcanilor, dar cu un istoric, elitist și totodată internațional. Bucureștiul este mai crud și mai pur ceea ce face orașul intrigant și special.

Transport public. Este pur și simplu grozav. 5 linii de metrou, o mulțime de tramvaie și autobuze și literalmente nu există loc în care să nu poți ajunge cu transportul public, de asemenea, în fiecare oră pe timp de noapte, un autobuz de noapte te va aduce oriunde trebuie să fii.”

Dezavantajele Bucureștiului:

„Trafic. Doar nu conduceți acolo. Orașul este în mod constant clasat ca fiind unul dintre cele mai proaste din LUME când vine vorba de aglomerație.

Mentalitatea. Personal, îmi plac bucureștenii, dar pot fi foarte grăbiți uneori. Bucureștiul îți va aminti de multe ori că nu ești la țară. Ești în capitală și va trebui să mănânci câinii înainte să te mănânce ei.

Siguranța în unele zone. Acolo unde Clujul nu prea are zone periculoase, Bucureștiul, față de alte orașe din România, le are. Ferentari, Rahova și Pantelimon sunt zone de evitat (unele părți din Rahova și Pantelimon nu sunt groaznice, dar tot nu sunt frumoase). Și nu vă faceți griji, Bucureștiul este foarte sigur și șansa să vi se întâmple ceva este mică, dar fiți puțin mai atenți când mergeți la periferia de sud și est a orașului.”

Orașe în competiție

Un alt utilizator avertizează că cele două orașe sunt într-o competiție directă când vine vorba de locuit/studiu. „Oamenii care sunt din Transilvania vor merge de obicei la Cluj și vorbesc urât despre București, în timp ce cei care sunt din partea de sud a țării precum litoral, și Moldova merg de obicei la București și, evident, vorbesc urât despre Clujul. Prin urmare, opiniile tind să fie foarte subiective și părtinitoare.”

Acesta a încercat o comparație obiectivă:

„Clujul are în jur de 350.000 de locuitori, în timp ce Bucureștiul are în jur de 2 milioane. Știi dacă îți place un oraș mai mic sau o metropolă?

Clujul este mult mai mare în altitudine, ceea ce duce la o vreme mai rece, în timp ce Bucureștiul este într-un câmp și este cel mai tare oraș din România.

Bucureștiul are mai multe biblioteci care sunt extrem de mari și bine dotate cu prețuri foarte bune, în timp ce Clujul cu siguranță are biblioteci în care poți studia, dar nu știu câte și cât de mari.

Clujul este cunoscut pentru că este un oraș studențesc cu o industrie nebună în IT. Bucureștiul este capitala politică și economică a României.

Clujul este, de asemenea, foarte cunoscut pentru că are cele mai mari prețuri de chirie din țară, oamenii batându-și în mod constant jos de prețurile nebunești, în timp ce Bucureștiul nu are cele mai mici chirii, dar există o mulțime de chirii gestionabile disponibile dacă le poți găsi.”

Acesta mai susține că în ceea ce privește aspectul și infrastructura, Clujul este mai bun când vine vorba de transportul în comun și dependența de mașini. „De asemenea, arată destul de bine ca oraș, dar mai ales în centru. Bucureștiul este mai dependent de mașină, dar are un sistem de metrou care îl face locuibil. Cu siguranță este mai greu să te obișnuiești să te cu transportul în București decât în Cluj, însă este doar o chestiune de timp până te acomodezi”, detaliază acesta.

Voiciune la București, cultură occidentală la Cluj

Un alt utilizator susține că iubește diversitatea și vioiciune din București și nu ar alege niciodată Clujul: „De asemenea, aveți o mulțime de parcuri, muzee, evenimente (cum ar fi concerte și festivaluri) aproape în fiecare weekend și viață de noapte fantastică în București. Acolo gasesti mereu ceva de facut, Clujul e mai bine daca vrei o viata mai liniștită. În București traficul este foarte aglomerat, dar metroul te scutește dacă nu-ți place să iei autobuzul.”

Un alt utilizator preferă Cluj-Napoca deoarece „este mai aproape de cultura societății occidentale în acest moment din opinia mea. Ambele orașe sunt bine. Cu toate acestea, aș sugera să mergeți și să le verificați înainte de a vă decide. Bucureștiul este mai mare, în timp ce Clujul este cunoscut mai mult pentru industria IT și domeniul medicinii.”

Un alt utilizator susține că Clujul este scump, dar totuși frumos: „Cluj 100%. Bucureștiul este unul dintre cele mai urâte orașe pe care le-am vizitat vreodată și am văzut o mulțime de orașe. Clujul este frumos și o mare parte din bugetul național merge în el. Este scump în comparație cu alte orașe din România, dar nu chiar atât de scump ca Bucureștiul. De asemenea, oamenii sunt mai drăguți în Cluj și, dacă preferați un oraș de dimensiuni mici-medii, veți dori cu siguranță să mergeți cu Clujul. Pe lângă asta, Universitatea Babeș-Bolyai este, fără îndoială, mai bună, mai capabilă și mai prietenoasă cu exteriorul, pentru studenții care vin din alte țări.”