Un expert în industria aerospațială a pierit pe „șoseaua morții”, în Buzău. Tragedia s-a produs în timpul unei furtuni VIDEO

Un tânăr de 29 de ani, inginer în industria aeronautică, a sfârșit tragic pe „drumul morții”, E85, șosea cunoscută pentru numeroasele accidente cu victime. Bărbatul se întorcea din București, unde își petrecuse concediul alături de câțiva prieteni. Nenorocirea s-a produs în timpul unei furtuni, când asfaltul devenise alunecos iar vizibilitatea scăzuse foarte mult.

Într-una dintre mașinile făcute praf în carambolul de duminică seara a murit Alexandru Grigore, un inginer aeronautic în vârstă de 29 de ani, din Buzău. Fusese plecat o săptămână în București, la vechii săi prieteni din școală, iar duminică se întorcea către județul Bacău, unde se stabilise de câțiva ani.

Avea de gând să treacă însă și pe la casa părintească, aflată într-un sat de lângă municipiul Buzău.

„M-a sunat că pleacă din București și se duce la Bacău, dar i-am zis să dea pe acasă ca să îi dau un pachet la el și. Nu a mai existat și următorul telefon. Eu l-am sunat de zeci de ori, pentru că trecuse ora când trebuia să ajungă”, ne-a declarat Cezar Grigore, tatăl lui Alexandru.

Pe drumul european E85, Alexandru a derapat și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de o altă mașină. Tocmai începuse o furtună iar traficul devenise brusc unul de coșmar. Impactul a fost devastator, iar autoturismul s-a transformat într-un morman de fiare.

„A fost furtună, a făcut acvaplanare, s-a pus mașina de-a curmezișul șoselei și din sens invers a venit o mașină care l-a luat în plin. Când am văzut că a trecut ora când trebuia să ajungă acasă am început să sun. Am sunat la morgă, am sunat la 112, am sunat la poliție și am aflat. Trecuse mult timp peste ora la care trebuia să ajungă”, mărturisește tatăl lui Alexandru.

Trupul neînsuflețit al lui Alexandru a ajuns marți acasă. A fost depus la capela bisericii din Potoceni, satul natal al tânărului. Înmormântarea este programată pentru ziua de joi.

Vestea morții lui Alex, așa cum îi spuneau cei apropiați, i-a marcat profund pe toți vecinii tânărului care ajunsese în ultimii ani mândria comunității. A fost un elev de zece, un student conștiincios iar de curând obținuse o funcție importantă în cadrul unei firme renumite din industria aeronautică.

„Era unul dintre specialiștii români cei mai buni în industria aerospațială. Avea funcție mare la Aerostar Bacău. Inginer plecat cu șurubelnița în mână și pe propriile picioare a ajuns în această funcție. Am fost șocat de veste”, spune Gheorghe Manole, prieten al familiei Grigore.

Bilanțul accidentului în care a murit Alexandru Grigore putea fi unul și mai grav. În coliziunea produsă duminică la granița județelor Buzău și Ialomița au fost implicate trei autoturisme. Din celelalte mașini au fost rănite trei persoane, un bărbat din București, și două pasagere din mașina acestuia, în vârstă de 23 și 29 de ani.