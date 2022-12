Stimulente pentru extinderea suprafețelor cultivate cu usturoi. Cum se derulează programul la Buzău, o zonă cu tradiție

Ministerul Agriculturii le oferă sprijin cultivatorilor de usturoi. Ajutorul se ridică la 3.000 de euro pentru fiecare hectar cultivat, însă condiționează primirea banilor de vânzarea unei cantități.

Deoarece acest program a avut succes, guvernul a suplimentat fondurile pentru a acoperi toate cererile.

Valentin Jecu a început sa cultive usturoi în urmă cu câțiva ani și a ajuns cel mai mare producător de lângă Râmnicu Sărat. În acest an a cultivat doar pentru sămânța de usturoi cinci hectare. Zona în care a înființat cultura este una recunoscută în toată țara pentru usturoiul de calitate.

Valentin Jecu a beneficiat de la stat de ajutorul de minimis dat producătorilor, care s-a dovedit o mană cerească. Acum este în plină campanie de însămânțare, la finalul căreia speră să ajungă la o suprafață totală de 15 hectare.

Subvențiile acordate de stat i-au convins și pe alți producători să aleagă această cultură. Florentin Leaua este unul dintre ei. El a început cu 1.000 de metri pătrați, iar acum se gândește să extindă cultura.

„Am avut norocul unui an bun, astfel că de pe suprafața de o mie de metri pătrați am reușit să obțin sămânța necesară pentru un hectar. Mi-am menținut hectarul până în toamna asta când am mărit un pic și am 1,3 hectare pentru anul următor. Deja am înființat cultura”, spune Florentin Leaua.

Deoarece în România nu existau semințe pentru a acoperi cererea, producătorii au fost nevoiți la început să importe materialul săditor. Ulterior, cercetătorii buzoieni au omologat un soi 100% românesc, botezat după numele îndrăgitului cântăreț de muzică popolară Benone Sinulescu.

„Râmnicu Sărat este cunoscut ca un bazin legumicol specific usturoiului și aici se cultivă usturoiul de sute de ani, și am valorificat resurse genetice autohtone atât din zona de munte cât și din cea de luncă și am obținut soiul Benone”, spune Costel Vânătoru, director Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

Succesul programului se vede și în balanța de importuri a României. Dacă la debutul acestui program importam aproximativ 6.000 de tone de usturoi, acum această cantitate a scăzut cu peste 1.000 de tone anual.

Recent, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului pentru acest program cu peste 750.000 de euro, pentru sprijinirea cultivatorilor de usturoi. În total, în acest an au fost alocate 5,2 milioane de euro. Suprafața cultivată cu usturoi a fost de 1.750 de hectare în acest an.