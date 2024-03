Rond nou, dărâmat după câteva zile. Constructorul a fost obligat să îl refacă de la zero. „Era o panaramă“ VIDEO

Un rond abia amenajat, în Buzău, a fost ras de pe fața pământului, pentru că ieșise strâmb și grosolan. Lucrarea făcută în bătaie de joc la intersecția unor artere importante a stârnit revolta buzoienilor.

„Ziceai că este reduta de la Plevna. Foarte urât. O panaramă. Într-o parte era mai sus, în alta, mai jos”, spune revoltat Ion, proprietarul unei gospodării din imediata vecinătate a giratoriului. El vorbește despre prima variantă a rondului aflat în curs de amenajare la intersecția Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu Bulevardul Industriei, coborârea de pe podul Drăgăicii.

Un maldăr de peste un metru înălțime a fost ridicat de muncitori, săptămâna trecută, la coborârea de pe podul Drăgăicii, obturând vizibilitatea.

Lumea a început imediat să facă haz de amenajarea grosolană care numai a rond nu arăta. „Strâmb! Era în sus, așa, ziceați că e din desene animate. Vai de mama noastră”, este reacția unui șofer.

Rondul cu cocoașă a stârnit un val de critici din partea șoferilor, care au scris pe rețelele de socializare că a ieșit nu doar strâmb, ci și mai mare decât ar fi fost necesar.

Spre uimirea multora, la câteva zile, insula din giratoriu a fost rasă complet, pentru a fi amenajată alta, dar după un nou proiect.

„Am rămas trăsnit, cum să-l dărâme, că doar l-a făcut! A mai durat vreo două zile. Apoi zice ăsta, șef de șantier, că cinci centimetri trebuie să lase în jos”, se miră domnul Ion.

Autoritățile locale spun că au dispus refacerea de la zero a giratoriului, deoarece la prima variantă a fost o eroare din partea proiectantului.

„Proiectantul nu a realizat că poate ieși o lucrare urâtă, să spunem cinstit, și când am trecut pe acolo, că trec în fiecare dimineață, am observat, ne-am întâlnit la două zile, la ora 15.00. în acel rond, cu proiectanți, cu executanți, și am luat această decizi”, declară Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

Primarul Buzăului spune că eventualele cheltuieli suplimentare pică în sarcina constructorului. Construcția giratoriului face parte dintr-un proiect de modernizare a trei bulevarde ale orașului, cu o investiție de peste 22 de milioane de lei.