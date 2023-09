Pățania unor exploratori din Polonia, la Vulcanii Noroioși. Un localnic i-a scos din necaz VIDEO

Vulcanii Noroioși din comunele buzoiene Scorțoasa și Berca sunt un magnet pentru străini, însă, pentru unii, călătoria spre aceste obiective naturale unice devine o aventură. Au pățit-o cinci fete și patru băieți, studenți la Geologie în Polonia.

Întâmplarea este relatată pe Facebook de Socrate Tudor, cunoscut ca Bobiță printre consăteni, șeful Serviciului local pentru situații de urgență. El a sărit în ajutorul grupului de studenți polonezi care, zilele trecute, au avut ghinionul să spargă baia de ulei a vehiculului cu care se deplasau pe drumul către Fierbătorile de la Beciu.

Povestea cu final fericit începe când tânărul localnic din Scorțoasa este rugat de un amic să-i tracteze până la cel mai apropiat service auto.

„Mă duc la Beciu unde găsesc un grup de nouă tineri polonezi rămași cu mașina în pană, la mii de kilometri de casă. Atunci mi-am amintit că și eu am fost ca ei, tânăr, cu bani puțini, într-o țară străină. Și mare mi-a fost mirarea când un străin m-a ajutat fără să aibă vreun interes”, mărturisește Bobiță.

Acesta se uită sub dubița avariată și constată că baia de ulei are o spărtură destul de mare, neputând fi lipită, ci doar înlocuită sau sudată.

Bobiță decide să îl sune pe Gabi Stroie, un prieten care lucrează la un distribuitor de piese auto din Buzău, și află că baia de ulei pentru acel vehicul costă aproximativ 1.200 lei, dar, mai grav, nu ajunge mai devreme de șapte zile.

„Le-am spus ce costuri implică, plus că vor trebui să plătească și service-ul auto. Am văzut că nu erau încântați, dar trebuiau să ajungă în Polonia. Atunci am hotărât să îi ajut eu! Le-am spus că le voi repara mașina fără să le iau bani pe manoperă și că pot sta la mine până se rezolvă problema”, povestește Bobiță.

Buzoianul le tractează mașina până la el acasă și începe să demonteze scutul și baia de ulei. Realizează însă că nu are toate sculele necesare demersului său și începe să apeleze la amici, într-un șir de apeluri telefonice și drumuri cu mașina până la Buzău, care se lungesc până la apus.

„Se face seară. Abia a doua zi pot suda baia de ulei. Dacă tot am musafiri, mă gândesc să îi servesc cu ceva tradițional, specific zonei. Ce poate fi mai bun decât niște cârnați de Pleșcoi, aripioare la disc și cartofi la disc. Soția mea a pregătit așa-numitele «degețele», pe care bunica mea le făcea când eram copil. Le-au plăcut foarte mult!”, mărturisește Socrate Tudor.

Bobiță spune că a urmat o seară frumoasă pentru familia sa și oaspeții străini, cu povești, zicale poloneze, românești și multă voie bună.

A doua zi se apucă de treabă, iar Stoica Gigel, prietenul său, îl ajută să sudeze piesa pe loc, fără să mai aștepte câteva zile. O montează, pune ulei, iar polonezii, în sfârșit, sunt gata de drum.

„La plecare, acești tineri minunați m-au făcut să scap câteva lacrimi. S-au adunat în cerc în jurul meu și mi-au mulțumit fiecare, apoi mi-au dăruit un desen, reprezentând situația lor. Tinerii polonezi sunt studenți la Geologie. România și Vulcanii Noroioși sunt foarte des menționate la cursurile lor. Au venit aici pentru a face un proiect de grup”, spune Bobiță.

Socrate Tudor își încheie mesajul postat pe Facebook cu o frază prin care își exprimă speranța că oaspeții au plecat și cu amintiri frumoase, în ciuda faptului că au pierdut două zile din timpul alocat explorării Geoparcului UNESCO Ținutul Buzăului.