Stație nouă de autobuz în Capitală, începând de miercuri, pe traseele a patru linii importante

O nouă stație STB apare, de miercuri, pe o importantă arteră din București, pe traseul a patru linii de autobuz.

Începând de miercuri, 5 noiembrie, autobuzele liniilor 246, 405, 408 şi 472 vor opri, pe sensul către Strada Victor Brauner, şi în staţia „Complex Titan” (comun cu liniile 619, 627 şi 480), amplasată pe Bulevardul Theodor Pallady.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a transmis că a dispus această măsură la solicitarea călătorilor şi pentru creşterea atractivităţii transportului public.

Trasee de autobuz modificate, din cauza lucrărilor la șina de tramvai de pe Bd. Theodor Pallady

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a reorganizat unele linii de transport public de călători, începând din 6 septembrie 2025, ca urmare a demarării lucrărilor de modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bd. Theodor Pallady, după cum urmează:

-Linia 19 funcționează între „Calea Vitan” şi „Zețarilor‟, pe traseul: „Calea Vitan”, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Bd. Gh. Șincai, Calea Șerban Vodă, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, „Zețarilor”, cu întoarcere pe Str. Zețarilor, Str. Anghel Alexandru, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Calea Șerban Vodă, Bd. Gh. Şincai, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, Șos. Mihai Bravu, „Calea Vitan”.

-A fost înființată linia navetă 619, care va funcționa între terminalele „Autobaza Titan” şi „Faur” pe traseul: „Autobaza Titan”, Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, „Faur” și retur.

-Linia 27 funcționează ȋntre terminalele „Faur‟ şi „Piaţa Unirii‟, astfel: „Faur”, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Calea Dudesti, Bd. Octavian Goga, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, „Piața Unirii” și retur.

-A fost înființată linia navetă 627, care funcționează între terminalele „Autobaza Titan” şi „Dristorului” pe traseul: Autobaza Titan, Bd. Theodor Pallady, Bd. Camil Ressu, „Dristorului” și retur.

-Linia 49 funcționează ȋntre terminalele „Bd. Basarabia‟ şi „Calea Vitan‟, pe traseul: „Bd. Basarabia”, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Calea Vitan, „Calea Vitan”, cu întoarcere pe Calea Vitan, Calea Dudeşti, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, „Bd. Basarabia”.

-Linia 640 funcționează pe un traseu prelungit, de la „Bd. Basarabia”, până la „M Republica”.

inia 637 a fost suspendată.