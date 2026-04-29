Video Șeful unei secții de poliție din București a imobilizat un hoț care furase o mașină. Ofițerul era în timpul său liber

Un individ a furat luni seară, 27 aprilie, un autoturism parcat pe o stradă din capitală. Mașina era deschisă, cu cheile în contact. Hoțul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.

Un hoț care a furat luni seară un autoturism parcat pe strada Cetatea Veche Nr. 8 din Capitală a fost prins după o zi de căutări.

Cel care l-a imobilizat pe infractor este nimeni altul decât șeful Secției de Poliție 16, subcomisarul Ioan Alin Crișan, care se afla în timpul său liber.

Polițistul a observat pe o stradă din Capitală autoturismul furat cu o zi înainte, l-a așteptat pe hoț să vină la mașină și l-a pus jos, ulterior chemându-și colegii în sprijin.

”Spiritul de observație și experiența profesională l-au condus la identificarea rapidă a bărbatului bănuit, care se deplasa către autovehicul. Acționând cu promptitudine și fermitate, fără a ezita, polițistul a intervenit imediat, reușind interceptarea și imobilizarea persoanei în cauză, totodată solicitând sprijinul unui echipaj de poliție. Bărbatul, cunoscut cu preocupări de natură infracțională, a fost condus la sediul subunității, cu sprijinul polițiștilor sosiți la fața locului, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun”, potrivit Poliției Capitalei.

În baza probatoriului administrat, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Hoțul mașinii figurează și cu permisul de conducere anulat. Este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.