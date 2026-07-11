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Momente tensionate în Sectorul 4. Un bărbat s-a baricadat în casă cu familia și amenința că se va sinucide. A fost scos de mascați

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Un bărbat de 45 de ani a fost imobilizat sâmbătă de polițiști și mascați, după ce s-a baricadat într-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei și a amenințat că își va pune capăt zilelor. În locuință se aflau mama și fratele său, care au fost evacuați în siguranță.

Intervenția s-a desfășurat fără ca vreo persoană să fie rănită. FOTO: arhivă
Intervenția s-a desfășurat fără ca vreo persoană să fie rănită. FOTO: arhivă

Potrivit Poliției Capitalei, intervenția a început în jurul orei 11.00, după un apel la 112 prin care era semnalat faptul că un bărbat înarmat cu un cuțit amenință că se sinucide, existând suspiciunea că și ceilalți doi membri ai familiei ar putea fi în pericol.

Polițiștii Secției 15 s-au deplasat de urgență la adresa indicată și au reușit să îi evacueze fără incidente pe mama și fratele bărbatului.

Negociatori și trupe SAS, mobilizați la fața locului

După evacuarea celor doi, bărbatul s-a baricadat într-un dormitor și a continuat să amenințe că își va lua viața.

În aceste condiții, la intervenție au fost mobilizați negociatori ai Poliției Capitalei, echipa de asalt a Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), precum și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov și ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

La momentul considerat oportun, luptătorii SAS au pătruns în cameră prin forțarea ușii și l-au imobilizat pe bărbat.

Potrivit Poliției Capitalei, intervenția s-a desfășurat fără ca vreo persoană să fie rănită.

După imobilizare, bărbatul a fost evaluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, unde va fi supus unor investigații și unei evaluări de specialitate.

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