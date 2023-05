Ziua Europei, sărbătorită cu „Odă bucuriei” și „Brașoveanca” la Colegiul Honterus din Brașov

De Ziua Europei, elevii Colegiului Johannes Honterus au ieșit în fața școlii și în Piața Sfatului, au cântat „Odă Bucuriei” și au dansat „Brașoveanca”, dansul local cu rădăcini germane

Ziua Europei a fost sărbătorită la Brașov de elevii celui mai vechi liceu din România, Colegiul Național Johannes Honterus. Coordonați de directorul Radu Chivărean și de profesoara Claudia Mirițescu, copiii au ieșit în fața școlii, unde s-au bucurat aniversarea zilei în care s-au pus bazele actualei Uniuni Europene.

„Ca-n fiecare an, de 9 Mai, de Ziua Europei, elevii Colegiului Național Johannes Honterus din Brașov marchează acest moment prin cântece susținute de corul școlii, atât în fața colegiului, cât și în Piața Sfatului, din centrul Brașovului și, de asemenea, prin activități care se desfășoară la fiecare clasă” , a declarat directorul Colegiului, Radu Chivărean.

Pe fațada școlii a fost arborat cel mai mare drapel al Uniunii Europene care există la Brașov. Din fața unității de învățământ, profesoara Claudia Mirițescu a mers cu elevii și în Piața Sfatului, unde au continuat programul pregătit.

„Am cântat „Odă bucuriei”, dar am pregătit și o surpriză pe final: am dansat Brașoveanca, pentru că ne place că suntem brașoveni și această piesă are rădăcini în etnia germană și noi reprezentăm un liceu în care învățăm și vorbim în limba germană. Normal că am preluat acest dans și l-am dansat cu bucurie și sunt fericită că și alți oameni din Piața Sfatului l-au dansat alături de noi”, a spus Claudia Mirițescu.

În Piața Sfatului, pe lângă interpretarea Imnului Europei, elevii Colegiului Johannes Honterus au dansat Brașoveanca. Mai mulți trecători li s-au alăturat și s-au bucurat împreună cu elevii. Între aceștia a fost chiar un turist american, care i-a felicitat pe copii pentru frumusețea momentului.

La 9 mai 1950, liderii europeni de atunci au decis ca aceasta să devină Ziua Europei, pentru aniversarea Declarației Schuman. Prin această declarație, Robert Schuman, ministrul de Externe al Franței, a propus unirea industriilor de oțel și cărbune ale Franței, Republicii Federale Germania și ale altor state, ceea ce a dus la crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.