Punct final pe 2022 la concertele de orgă de la Biserica Neagră, din seria Organ Nights

Seria de concerte la orga din Biserica Neagră din Brașov se încheie sâmbătă, 24 septembrie. Organistul Steffen Schlandt ca prezenta piese din perioada în care a fost construită orga bisericii.

Seria de evenimente Organ Nights din acest an, găzduite de Biserica Neagră din Brașov, se încheie sâmbătă, 24 septembrie 2022, de la ora 18:00, cu recitalul apreciatului organist Steffen Schlandt.

Cele 17 concerte desfășurate până acum, în acest an, pe parcursul a patru luni, au atras peste 5.500 spectatori în Biserica Neagră.

„Am avut în acest an, într-adevăr, un public foarte numeros, un lucru pe care noi l-am acceptat și cu recunoștință l-am transformat într-o motivație pentru anii care vor veni. După cei doi ani în pandemie, în care în primul an am avut doar concerte în afara bisericii, iar anul trecut în interior, dar cu sabia lui Damocles deasupra capului, că s-ar putea să nu aibă loc, în acest an a fost un sezon liniștit și bun”, a declarant Steffen Schlandt, organistul Bisericii Negre din Brașov.

Concertele de orgă au înregistrat o medie de 325 de spectatori, ceea ce reprezintă cea mai bună medie din ultimii 30 de ani.

La un asemenea record, sezonul nu se putea încheia altfel decât cu un recital al organistului Bisericii Negre, Steffen Schlandt.

„În concertul de sâmbătă o să putem să ascultăm niște lucrări din romantismul european, romantism reprezentat prin mai multe țări, cum ar fi Anglia, Germania și Franța și sunt compoziții care merg foarte bine pe acest instrument, compozitori care au fost contemporani cu constructorul Buchholz sau care folosesc bogata coloristică a acestui instrument”, a mai spus Steffen Schlandt.

Parohia Brașov din cadrul Bisericii Evanghelice C.A. din România organizează din anul 1953 aceste concerte de orgă, care se bucură, în continuare, de o popularitate mare în rândul turiștilor.

Dacă, înainte de pandemie, cei mai mulți melomani care asistau la concertele de orgă erau străini, anul acesta ei au fost în majoritate români, semn că începem și noi să apreciem valorile autohtone.