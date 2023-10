Platforme de gunoi din Brașov, pline de șobolani. „Vin din beciurile blocurilor“. Soluția edililor

Pe mai multe platforme de gunoi din jurul blocurilor din Brașov, șobolanii se simt ca la ei acasă. Primăria spune că vina este a proprietarilor, pentru că nu deratizează, dar oferă și o soluție.

Brașovul preia „tradiția” unor metropole turistice din sudul Europei nu numai în ce privește atragerea de vizitatori, dar și în privința unor obiceiuri mai puțin plăcute.

Potrivit Radio România Brașov FM, șobolanii mișună printre containerele de gunoi din zona blocurilor din Brașov, în vreme ce edilii se laudă pe paginile de socializare cu curățenia făcută în această perioadă la platformele de gunoi.

În jurul unei platforme de gunoi din zona Gării, șobolanii se simt în largul lor. Sunt în căutare veșnică de hrană și nu par să se sinchisească prea mult de trecători, decât dacă aceștia se apropie foarte tare. Locuitorii spun că nu s singurul loc în care șoboloanii au pus stăpânire pe ghenele de gunoi.

„Groaznic arată! Este un bun prilej pentru căutătorii în gunoaie și eu cred că primarul nu prea a făcut nimic”, spune un vârstnic. „Cât timp nu răscolește nimeni prin gunoaie, e bine. Dar, când vin oamenii și răscolesc acolo și dau pe jos, apar problemele”, spune o femeie.

Primăria spune că șobolanii nu apar din cauza platformelor de gunoi, ci vin din beciurile blocurilor, unde proprietarii nu deratizează atunci când o face municipalitatea.

„Am luat legătura cu operatorul cu care asociația de proprietari are contract și am solicitat să intervină de urgență în acea zonă. Conform înțelegerii dintre asociațiile de proprietari și operator, deșeurile se ridică cu o frecvență zilnică. Dacă este necesar, asociația de proprietari poate solicita creșterea frecvenței. Totodată, poate solicita și spălarea zonei. În ceea ce privește șobolanii, noi asigurăm deratizarea pe domeniul public, dar este o problemă atunci când asociația de proprietari nu asigură acest serviciu și în beciurile blocurilor. Vom monta mai multe capcane în jurul platformei, dar intervenția poate fi strict pe domeniul public. Nu putem interveni în interiorul proprietății”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.

În oraș au început să fie montate eco-insule pentru colectarea selectivă a deșeurilor, iar cei în a căror zonă acestea există deja spun că reprezintă o soluție bună și pentru a scăpa de șobolani, deoarece nimeni nu are acces la eco-insule fără să locuiască în zonă.

Deocamdată, în Brașov au fost montate 70 de astfel de eco-insule, însă municipalitatea are în plan să mai aducă peste 300, din fonduri nerambursabile.