Paralelă Brașov-Perugia. Surpriza oferită de orașul din Ardeal față de capitala Umbriei FOTO VIDEO

La o comparație între Brașov și Perugia stăm mai rău la infrastructura rutieră, dar există destule capitole la care orașul nostru este peste cel din centrul Italiei.

Autoritățile se întreabă de ce nu se întorc în țară suficient de mulți români stabiliți în străinătate. Este adevărat că în Europa de Vest salariile sunt mai mari decât în România, dar acestea au crescut și în țara noastră, așa că, în ultimii ani, nu veniturile au fost motivele principale pentru care mulți români au ales să emigreze.

Am încercat să găsim o explicație printr-o comparație între un oraș din România și unul din Italia. În ambele cazuri, orașul-reper este situat în centrul țării, într-o zonă de munte, la aproximativ 165 de kilometri nord de capitală. Cele două orașe sunt situate în zone verzi și chiar au supranume care reflectă această pretenție.

Ambele orașe sunt departe de autostradă

Din România am ales Brașovul, oraș care își dorește să fie capitala verde a României. Potrivit ultimului recensământ, acesta are puțin peste 250.000 de locuitori și este unul dintre orașele prospere din țara noastră. Este una dintre principalele zone turistice ale României și nu este legat la autostrada.

Nici Perugia, capitala regiunii Umbria din centrul Italiei, nu este legată la autostradă, chiar dacă aceasta trece prin apropiere, însă există o rețea de drumuri expres. Perugia este un oraș ceva mai mic decât Brașovul, cu aproximativ 170.000 de locuitori și este capitala singurei regiuni din Italia, în afara celor din Alpi, care nu are ieșire la mare. Este supranumită „Inima verde a Italiei”.

Ambele orașe au universități, cu un plus pentru Perugia, însă Italia are universități mult mai bine cotate decât țara noastră. În plus, Perugia este un oraș studențesc și are chiar o universitate pentru străini, astfel că numărul studenților din alte țări este foarte mare.

În ce privește infrastructura, Perugia este mult înaintea Brașovului. Are un aeroport care funcționează de mulți ani, în timp ce la Brașov abia acum s-au făcut primii pași. Diferența este mare la infrastructura rutieră, sportivă și pentru pietoni din cele două orașe.

Infrastructura rutieră din Perugia, mult peste Brașov

Perugia este un oraș în care fie urci, fie cobori. Aproape că nu există loc drept, motiv pentru care autoritățile s-au gândit la locuitori și la turiști și au construit foarte multe lifturi, scări rulante și un „mini metrou”, un traseu cu șapte stații pentru un tren cu cremalieră. Vagoanele cu câte opt locuri pe scaune circulă la cel mult trei minute, dar, atunci când este nevoie, chiar mai des.

Traficul a fost gândit în așa fel încât există foarte multe sensuri unice și puține locuri în care trebuie să acorzi prioritate. Aceasta duce, însă, și la curiozități. De exemplu, din Centrul Istoric până la Facultatea de Medicină Veterinară sunt 6 kilometri, iar la întoarcere doar 3 kilometri. Pe ambele sensuri, însă, se circulă fără să fie nevoie să acorzi prioritate în vreo intersecție, chiar dacă virezi la stânga.

Orar mai bun pentru transportul în comun la Brașov

Brașovul stă mai bine la transportul în comun atunci când vorbim de orar. Multe din liniile de autobuz din Perugia au câte un singur autobuz și acesta poate veni chiar și la un interval mai mare de o oră. În plus, marea problemă este că mini metroul circulă doar până la ora 21, iar autobuzele, cam o oră mai mult.

Cum Perugia are o viață de noapte mai intensă decât cea de zi, iar scările rulante și lifturile sunt și ele oprite noaptea, se circulă cu mașina personală sau cu taxiurile.

La Brașov, mijloacele de transport în comun circulă până la miezul nopții, iar după aceea sunt închise mai toate barurile și terasele, astfel că nu mai e nevoie de autobuze. În plus, frecvența de peste zi este mult mai bună.

În Brașov există o discuție despre necesitatea unui tunel pe sub Tâmpa pentru a se ajunge mai ușor din Centrul Istoric în Răcădău și invers. Deși mai mic, Perugia are trei tuneluri, fiecare dintre acestea fiind suficient de mare ca să ajungă de sub Tâmpa în Răcădău. Un al patrulea este chiar la ieșirea din oraș spre Roma.

Infracționalitate și siguranță

Brașovul este, însă, un oraș mai sigur. În Perugia se întâmplă mai des furturi, iar multitudinea de culturi prezente în oraș duce, uneori, și la conflicte. Ca să nu mai vorbim că Mafia s-a infiltrat în câteva domenii importante ale vieții orașului și, în această primăvară, a avut loc o anchetă de proporții.

GALERIE FOTO Brașov / Perugia FOTO Ioan Buciumar

→ Imaginea 1/14: WhatsApp Image 2024 05 10 at 14 01 32 jpeg

Distracții mai variate la Brașov

Paradoxal, ardeleanul Brașov stă mai bine la petrecerea timpului liber decât italianca Perugia.

Perugia are multe baruri, restaurante și terase în centru, dar cei care vor să iasă cu familia nu au prea multe opțiuni. Când este un eveniment, tot orașul se strânge în acel loc și este aglomerație foarte mare.

Mult mai bine stă Brașovul la locuri de joacă pentru copii. Cel mai mare parc din Perugia este doar o glumă din acest punct de vedere chiar față de unele locuri de joacă de la colțul blocului din Brașov. Iar Brașovul are și foarte multe parcuri mari pentru cei mici.

Mai bine stă Brașovul și la capitolul „sănătate“. Nu numai că sunt mai multe spitale, dar din spusele brașovenilor care trăiesc acolo reiese că pacienții sunt tratați mai bine la Brașov.

Baze sportive superioare în Perugia

Perugia are un avantaj clar la infrastructura sportivă. Dacă Brașovul stătea mult mai bine acum câteva zeci de ani, multe baze sportive au dispărut, cel mai mare stadion nu este ce își doresc brașovenii, sala sporturilor are o capacitate redusă. Brașovul are, în schimb, un patinoar modern.

În Perugia există două baze sportive importante. Una mai mică, aproape de Centrul Istoric și una la marginea orașului. Aici este stadionul – unul mult mai modern decât ce are Brașovul – Sala Sporturilor – și ea mai mare, un teren de baseball, o pistă pentru sporturi extreme, un stadion de rugby, o bază pentru tir cu arcul.

Și totuși...

Amândouă sunt orașe frumoase, dar, poate și cu o notă de subiectivism, Brașovul este superior. În plus, dacă vorbim și de împrejurimi, orașul de la poalele Tâmpei are mult mai multe de oferit, începând cu frumusețea naturală a zonei și cu stațiunile pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Italia mai are avantajul felului în care autoritățile lucrează pentru oameni și o birocrație mult redusă față de cea de la noi și poate această percepție îi determină pe românii plecați să rămână printre străini.