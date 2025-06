Meseria, recunoscută oficial. Calificare gratuită pentru muncitorii cu experiență, fără cursuri și examene teoretice

Meseriașii cu experiență la locul de muncă, dar fără diplomă de calificare, vor fi ajutați să obțină actele necesare, gratuit, prin intermediul unui proiect derulat de Camera de Comerț și AJOFM Botoșani. Această inițiativă este o salvare și pentru cei cu nivel redus de studii.

În România, multe persoane lucrează, de mulți ani, într-un domeniu, fără să dețină un certificat de calificare. În special este vorba fie de meseriași precum zidari, instalatori, faianțori, fie de angajați în agricultură și zootehnie, care au ani de experiență în domeniu, dar fără patalama la mână. Asta înseamnă de multe ori salarii mai mici și beneficii mai puține, pentru angajați. De vină pentru această situație este și nivelul redus de studii al muncitorilor, nivel care nu le permite să facă nici măcar cursurile de calificare. Botoșaniul, de exemplu, este unul dintre județele care se confruntă cu această problemă. Aproximativ o treime din populația județului nu are nici măcar 10 clase. În aceste condiții, autoritățile s-au gândit la o soluție pentru a ajuta oamenii cu experiență în câmpul muncii, dar fără certificat de calificare.

Certificat doar cu probă practică

Camera de Comerț Botoșani în colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani a accesat un proiect cu fonduri europene prin care să-i ajute pe meseriașii cu experiență să dobândească un certificat de calificare. Aceștia vor putea, gratuit, să susțină o probă de îndemânare și competențe în domeniul în care activează. Dacă reușesc să convingă comisia, primesc certificatul. Fără să mai urmeze cursuri de calificare, fără probe teoretice și mai ales fără să fie condiționați de nivelul de studii.

„Suntem în faza de contractare a unui proiect cu finanțare europeană, în parteneriat cu AJOFM Botoșani. Prin intermediul acestui proiect, o parte dintre angajații care sunt deja în câmpul muncii, în Botoșani, primesc o evaluare și o certificare a competențelor pe care deja le au. O persoană care activează într-un domeniu de ceva timp, are experiență și competențe necesare, dă doar o probă practică. Asta înseamnă un examen de o zi, maxim două, prin care li se certifică acea competență. Nu mai este necesară parcurgerea unor etape de teorie având în vedere că are experiență în acel domeniu”, precizează Marian Rotaru, directorul Camerei de Comerț Botoșani.

„Unde mai fac eu școală cu păr cărunt în cap”

Pentru meseriașii din mediul rural, în special, pentru cei care nu au avut șansa de a continua studiile, dar au învățat meserie la locul de muncă, proiectul este o mană cerească. „Eu pun gresie, faianță, fac zidărie. Muncesc de 25 ani în domeniu. Am fost și în Spania. Am numai opt clase. Unde mai fac eu școală cu păr cărunt în cap. Dar fac treabă bună, nu s-a plâns nimeni. Dau probă la orice oră din zi și din noapte”, mărturisește un sătean din Unțeni.

Victor, are 35 de ani și trăiește într-un sat din apropierea Dorohoiului. Este un zidar priceput. Îl caută mulți oameni, inclusiv din comunele învecinate. La fel ca săteanul din Unțeni, a fost plecat inclusiv în străinătate. S-a oprit cu școala la opt clase. Nu are calificare, dar muncește în construcții de la 16 ani. „Mereu am lucrat în zidărie. Prima dată m-au luat așa ca salahor. Dar am stat, am văzut cum fac meseriașii. I-am rugat să mă învețe. Pricepeam repede, am mână bună și am început după aceea să lucrez singur. Am vrut să mai fac școală, dar s-a scos profesionala și ai mei nu au mai avut bani să mă trimită la liceu. M-am dus la muncă”, spune botoșăneanul.

Situație de win-win pentru angajat și angajator

Reprezentanții Camerei de Comerț spun că această formă de a-i califica pe meseriașii cu experiență, unii fără studiile necesare pentru cursurile de calificare, este rețeta câștigătoare atât pentru angajați, dar și pentru angajatori. „O calificare implică și niște avantaje pentru angajat. Niște cerințe mai mari față de angajator și nu numai. La rândul lor, antreprenorii își rezolvă problema forței de muncă calificate. În plus, există și obligativitatea impusă de normele legislative în vigoare de a-și perfecționa la anumite perioade de timp proprii angajați”, adaugă directorul Camerei de Comerț.