Povestea românilor care s-au întors acasă după 20 de ani de Italia și au deschis un restaurant

Familia Scurtu, care a muncit timp de două decenii în Italia, s-a întors acasă și a hotărât să facă agroturism.

La Sângeorz-Băi, în Cormaia, județul Bistrița Năsăud, s-a deschis Punctul Gastronomic Local ”La Victorița lu’ Ilie”.

Este afacerea a doi români, soț și soție, care au lucrat 20 de ani în Italia. Ei au investit toții banii câștigați cu sudoare pe o bucată de pământ, unde au ridicat o casă în stil tradițional.

Niște motocicliști nemți s-au oprit să-l întrebe unde ar putea mânca și atunci lui Ilie Scurtu, capul familiei, i-a venit ideea că ar putea fi el gazdă pentru turiștii străini, mai ales că a stat decenii bune în străinătate și se descurcă să vorbească în două limbi.

”Imediat după Revoluție, am plecat în Germania, apoi 21 de ani am stat în Italia cu soția. Eu am muncit agent de pază în turism și soția mea a urcat tot în turism. Ne-am hotărât să ne tragem către casă că-i mai bine, ne-am săturat să trăim printre străini. Am avut pământul moștenire de la socri și ne-am hotărât să deschidem o afacere familială. Am început să o ridicăm acum trei ani și am botezat-o La căsuța lui Ilie. Tot ce se vede am făcut eu cu soția. Părinții mei au fost cei mai mari constructori de pe Valea Someșului și eu am învățat să zidesc de la ei. Înainte de Revoluție, eu lucram ca șofer, iar în timpul liber mă ocupam și de construcții de case, de biserici, de toate făceam cu familia. Așa că am ridicat noi căsuța asta în stil tradițional ca să nu se piardă obiceiurile locului. Am folosit materiale de calitate, ne-am folosit banii adunați din munca în străinătate și am investit. Tot ce e în interior, bucătării, paturi, toate-s aduse din Italia”, a spus Ilie Scurtu (62 de ani), pentru ziarul timponline.ro.

Soția lui Ilie Scurtu este o bucătăreasă desăvârșită și turiștii care le trec pragul casei se pot delecta cu mâncăruri alese.

”Știu să fac și mâncare românească, și italiană, știu de toate și ce nu știu învăț pentru că atât cât trăiești înveți. Noi în zona Sângeorzuului avem ciorba de salată, pârciogi cu unsoare și cu cârnați, preferata copiilor mei care stau la Cluj. Sunt cartofi în unsoare cu cârnați de casă și cu jumări și varză acră murată. De dulce fac gogoși, prăjituri cu măr, cu prune, cozonaci. Avem și noi grădina noastră, dar am vorbit și cu ciobanii de la stâne să ne dea din produsele lor. Am un tată de 86 de ani care povestește de când era războiul. Oaspeții noștri pot mânca ce le poftește inima și pot afla multe lucruri interesante de la tatăl meu și chiar de la noi”, spune Victorița Scurtu (58 de ani).

Până acum, în Bistrița-Năsăud s-au deschis mai multe Puncte Gastronomice Locale: Elena din Deal (Tiha Bârgăului), Maria Bidian (Bistrița Bârgăului), Sanda lu’ Mărișica (Sângeorz-Băi), Anuța (Cușma), La Mări’ (Petriș), Vio & Maria (Șanț), La Victorița lu’ Ilie (Cormaia).