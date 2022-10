Un maramureșean a scăpat de coșmarul facturilor mari. Cum arată moara care va produce energie electrică

Un bărbat din Vadu Izei a decis să repună în valoare vechea instalație hidromecanică pe care soția sa a moștenit-o de la părinți și să reducă astfel facturile la curent. Este vorba despre o moară care acum va produce energie electrică datorită râului care trece prin fața casei sale.

Maramureșeanul a reușit să reînnoiască într-un timp scurt autorizațiile socrului său, care vizau vâltorile și moara ce funcționau pe râul Mara, ce trece prin fața casei lor.

„Eu am avut actele de la instalațiile hidromecanice ale socrului, care au funcționat până prin 1953, vâltori și instalații hidromecanice - moara. Era vechea moară a lui Gorgan”, spune el. Bărbatul e explicat că atunci când a reînnoit actele a specificat clar că dorește să rămână în zona tradițională. „Unde avem pensiunea, am zis să facem și vâltoarea, adică dacă tot vin turiștii în Maramureș, să vadă ceva tradițional”, spune Mihai Bledea.

După ce a reînnoit autorizațiile, a mutat amplasamentul cu câteva sute de metri mai sus, pentru a contura mai bine moștenirea de aproximativ trei hectare de teren, care acum e folosită pentru agroturism.

A vrut să salveze vechea moară

Vechea moară a socrului său nu mai exista, însă știa despre o veche moară din sat, care avea, în plus, și o poveste interesantă, Pentru că nu a vrut să o lase să dispară, a decis să-i dea o utilitate.

„Eu știam istoria morii lui Ghipis. El a fost un neamț venit aici după primul război mondial, căsătorit aici în Vad (Vadu Izei, n. red.), și el și-a adus zestrea de acolo, din Germania sau Austria, nu știu de unde exact. Am găsit pe moară câteva elemente. Era o moară mai <nobilă>, nu era cu măselare de lemn. Era axată pe roți de metal, cu rulmenți, cu lagăre făcute într-un stil care la vremea aceea o făcea modernă. Era mai nobilă, cea mai bună moară din Vad și este din 1886”, mai spune bărbatul.

Moara a funcționat în ultimii ani pe curent, deoarece vechea aducțiune de apă ce servea la punerea în mișcare a angrenajului era colmatat, iar proprietarul prea bătrân să o mai întrețină.

Inițial, a vrut doar să fie o atracție turistică, pentru că în prezent nimeni nu mai seamănă mălai pentru a măcina, ca pe vremuri. Însă i-a venit o altă idee, după ce s-a întâlnit cu un pasionat de motoare din localitate și care i-a explicat că o poate utiliza la producerea curentului electric.

Nu a vrut să se risipească energia apei

„Am zis că îi mai dau un sens, o întrebuințare. Am pus un ax intermediar tot pe roata care vine de la apă, un ax intermediar care învârte o altă roată, care are o pârghie de angrenare și atunci când vreau, angrenez roata de la moară. În schimb, roata aia (pe care o pune apa în mișcare, n. red.) se învârte tot timpul în gol”, explică bărbatul cum i-a venit ideea.

Și-a dat seama că este păcat să se risipească această energie și s-a gândit să-și producă curentul electric, pentru a utiliza acea forță a apei.

„Prima dată am pus un generator de trei kilowați, care a mers cu benzină, cu magneți permanenți, cu excitațiile proprii, dar sunt mai defectuoase și au fluctuațiile de tensiune. Și atunci am zis că să pun un generator mai clasic, mai vechi, dar să-i fac stabilizarea de linie tot pe sistemul vechi”, explică maramureșeanul. Apoi a pus un alt generator, de 16 kilowați. „De pe generatorul mare de 16 kilowați am o fulie cu o curea de transmisie și am redus transmisia de pe generatorul mare pe generatorul mic. Îi dai un impuls de la un condensator și atunci el pornește și începe să producă”, mai explică el.

Reducerea la facturi va fi substanțială

„Am făcut calcule la forța apei, viteza, roata, greutatea și rezultatul care vine la sfârșit. Am încercat cu diferite roți ca să am rotațiile (necesare) pe minut. Trebuie să ajung la 3.000 de rotații pe minut”, relatează omul încercările pe care le-a făcut până a ajuns la un rezultat.

Acum, are curent electric pentru vâltori și vrea să-și asigure electricitatea și pentru gospodărie, acolo unde are o pensiune și un atelier unde sculptează. Economia ar fi foarte mare, spune omul, având în vedere că are facturi la electricitate de până la 1.700 de lei, iar ceea ce poate produce excede consumul gospodăriei sale.

De asemenea, are un proiect pentru extinderea de rețea, pentru ca energia electrică suplimentară pe care o va produce să-i asigure alimentarea gospodăriei, iar surplusul să poată merge în rețeaua națională de electricitate.