Șofer de TIR din Maramureș, bătut și jefuit în Slovenia. Atacatorii erau tot români

Un șofer de TIR din Maramureș a fost tâlhărit într-o parcare din Slovenia, tot de niște români. Un hoț din Argeș i-a furat o mie de litri de carburant din rezervor, iar complicii lui l-au luat la bătaie.

Șoferul autotrenului din Cavnic, Maramureș, a oprit într-o parcare pentru a se odihni, lângă Ljublijana, capitala Sloveniei. El a spus pentru presa locală că în jurul orei 00.00 s-a trezit și a auzit zgomote ciudate de afară. Bărbatul a coborât din cabină și l-a prins pe individ, a chemat poliția și și-a recuperat carburantul furat.

Hoțul a fost dus la audieri, însă doar câteva ori mai târziu, complicii acestuia au venit să-și răzbune amicul. Astfel, i-au tras o mamă de bătaie zdravănă maramureșeanului. Mai grav este că poliția nu a mai intervenit, chiar dacă a sunat din nou să ceară ajutor.

Atacatorii, tot români

Atât hoțul, cât și agresorii, erau tot români.

„Pe la 12 noaptea, m-am trezit că îmi era foame și am tras un pic perdeaaua de la geam. Și mi s-a părut ceva suspect că erau în fața mea două camioane, parcate în lung. Și în momentul ăla când m-am uitat mai atent am văzut furtunul. Și am sărit din cabină și l-am văzut pe ăsta, pe individ. Și am fost pe el. Nu l-am mai întrebat. El, în momentul ăla, el zicea că a greșit. <Lasă-mă, măi nene, că am greșit>. El mi-o furat motorina și o băga în rezervorul lui din partea stângă a camionului lui. Și el nu o știut câtă motorină am, eu aveam full”, a relatat maramureșeanul pentru vasiledale.ro.

Bărbatul mai spune că poliția a ajuns rapid la locul faptei și că l-a ridicat pe hoț, pentru a-l duce la audieri.

„De la mine a furat o mie de litri de motorină. După ce mi-a dat motorina înapoi din rezervorul lui la mine, poliția l-a dus cu mașina poliției. Apoi l-a adus înapoi și l-a dus cu camionul. Dar chestia e că mai era încă un camion. Coleg de-al lui. Îl am pe filmări. Un camion albastru”, mai spune el.

Despre acesta din urmă spune că a plecat și, cel mai probabil, și-a anunțat colegii, pentru că în jurul orei 4.00 dimineața a fost căutat de către mai mulți bărbați, care au venit cu un autotren înmatriculat în Argeș.

Bătut, după ce a primit carburantul înapoi

„O revenit un al treilea camion în care erau 5 indivizi. Că m-au atacat și mi-au spart capul și mi-au rupt urechea. Daaa, m-au agresat complicii. O sunat un polonez că eu nu știu slovenă. Și o sunat după poliție, dar nu a mai venit poliția. M-am dus cu colegul polonez în peco tot sânge și doamna de acolo mi-a dat niște servețele să mă șterg și ea a sunat la poliție. A venit rapid, dar mi-au zis să nu mai depun nicio plângere, că nu îi mai găsește oricum”, mai spune el.

Bărbatul spune că îi are pe imaginile filmate și că îi va reclama la poliție în țară.