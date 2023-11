Oneștiul are sediu pentru Permise și Înmatriculări Auto. Oamenii, scutiți de un drum 100 km dus-întors până la Bacău

Începând din 21 noiembrie 2023, băcăuanii din Onești și împrejurimi pot veni la noul sediu aflat în incinta Primăriei Onești, pentru preschimbarea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare.

Se estimează că acest sediu secundar al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bacău ar putea avea peste 70.000 de beneficiari.

Având în vedere poziția geografică a Oneștiului, punctul secundar de lucru va deservi nu doar populația acestui municipiu, ci și pe cea din comunele Gura Văii, Ștefan cel Mare, Căiuți, Coțofănești, Urechești, Buciumi, Cașin, Mănăstirea Cașin, Bogdănești, Oituz, Târgu-Trotuș, Pârgărești, Târgu-Ocna, Slănic-Moldova, Dofteana, Dărmănești, Comănești, Asău, Poduri, Agăș, Brusturoasa, Palanca, Ghimeș-Făget, Bârsănești, Helegiu, Livezi, Sănduleni, Berești-Tazlău, Măgirești, Zemeș, Moinești, Ardeoani, Solonț, Strugari, Scorțeni, Pârjol și Balcani.

„Beneficiarii din zonă care - de exemplu - vor dori să-şi preschimbe permisele de conducere, nu vor mai fi nevoiți să bată drumul până la Bacău (100 km dus-întors), această operațiune putându-se realiza la sediul secundar de lucru din Onești.

În ultimele două săptămâni am lucrat intensiv alături de colegii de la SPCRPCÎV Bacău pentru obținerea avizului conform de la Direcția Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări din Ministerul Afacerilor Interne, România, aviz pe baza căruia am emis, astăzi, Ordinul de Prefect nr. 335 prin care am extins tipul de activități şi servicii deservite la Oneşti”, a precizat prefectul Lucian Bogdănel.