Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Comisar‑șef din Bacău, prins în timp ce primea 1.000 de lei mită. Ofițerul a fost plasat în arest la domiciliu

Răzvan Rujan, șeful Biroului de Investigare a Criminalității din Mediul de Afaceri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost plasat  în arest la domiciliu, fiind acuzat de luare de mită, a anunțat vineri Direcția Națională Anticorupție. Ofițerul fusese reținut miercuri pentru 24 de ore, după ce a fost surprins în flagrant în timp ce primea suma de 1.000 de lei de la administratorul unei societăți comerciale verificate.

Ofițerul ar fi primit 1.000 de lei de la administratorul unei societăți. FOTO Shutterstock
„La data de 02 aprilie 2026, procurorii din cadrul Serviciului teritorial Bacău au prezentat Tribunalului Bacău propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu față de inculpatul Rujan Răzvan , comisar-șef de poliție, șef birou de investigare a criminalității din mediul de afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Bacău, pentru infracțiunea de luare de mită, iar la aceeași dată instanța menționată a admis propunerea și a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile față de inculpat”, se arată într-un comunicat transmis de DNA vineri.

DNA precizează că faptele au avut loc pe 1 aprilie 2026, în timpul unui control privind respectarea legislației silvice la un punct de lucru al firmei

„În contextul activităților de control organizate la nivelul IPJ Bacău, la data de 01 aprilie 2026, inculpatul Rujan Răzvan, în calitatea menționată, a efectuat un control pentru verificarea respectării legislației în materie silvică la un punct de lucru al unei societăți comerciale, iar la aceeași dată, inculpatul ar fi primit, în legătură cu atribuțiile de serviciu privind activitatea de control efectuată, suma de 1.000 de lei, de la administratorul societății comerciale supuse controlului”, se arată în ordonanța procurorilor.

Procurorii au constatat săvârșirea infracțiunii flagrante de către inculpatul Rujan Răzvan.

Amintim că, în februarie, un poliţist de frontieră de la Vama Borş II, care ar fi cerut în luna octombrie 2025 mită de la un şofer bulgar ca să nu-l amendeze pentru o abatere rutieră, s-a ales cu propunere de arestare preventivă.

La sfârșitul anului trecut, un agent de poliție din București a fost condamnat la doi ani, cinci luni și zece zile de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a primit mită de la deținuți pentru a le aduce bunuri interzise și a le facilita accesul în spații neprevăzute de lege. Procurorii spun că polițistul folosea banii primiți în mod ilegal pentru jocuri de noroc la păcănele.

