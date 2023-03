Zona în care se practică viticultura de pe vremea lui Burebista. Se află în vestul României

Una dintre cele mai vechi podgorii de pe teritoriul României se află la Arad. Este vorba despre Podgoria Miniș-Măderat situată la 20 km distanță de municipiul Arad pe dealurile adăpostite de marginea vestică a Munţilor Zarandului și se întinde pe o suprafață de aproximativ 2700 ha. Are o lungime de circa 50 km și o lățime cuprinsă între 1-4 km.

Cele mai vechi documente de atestare istorică a podgoriei Aradului datează din prima jumătate a secolului al XI-lea. Localitatea Miniş apare prima dată pe o hartă viticolă în anul 1212.

De-a lungul timpului, viticultura acestei podgorii s-a dezvoltat progresiv, ajungând ca în secolele XV-XVI vinul să fie considerat o necesitate și asigura o mare parte din veniturile locuitorilor. În funcție de stăpânire (otomană sau austriacă), suprafața cultivată cu viță de vie a oscilat între 700 ha, în anul 1562 și 2.100-2.800 ha, în anul 1746.

În timp, suprafața viticolă a continuat să se extindă ajungând la 6540 ha, în anul 1880. Între anii 1907 și 1944 suprafața viticolă a oscilat între 5570 și 6248 ha. Transformările cele mai importante în viticultura podgoriei s-au înregistrat după unirea Transilvaniei cu țara și mai ales după reforma agrară din 1921.

Medalia de Aur

Podgoria Aradului a fost premiată cu Medalie de Aur în anul 1982, la Concursul Mondial de la Londra, pentru vinul „Roşu de Miniş”. Potrivit lui Geza Balla, unul dintre cei mai importanţi viti-vinicultori din zonă şi membru al Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din România, aproape în totalitate viile judeţului Arad sunt concentrate în această zonă a colinelor care formează ultimele ramificaţii ale Munţilor Zărandului.

Din punct de vedere geografic, ea se întinde pe o lungime de circa 60 km şi o lăţime cuprinsă între 1şi 4 km, de la intrarea în Radna (Lipova), până în zona localităţilor Şilindia şi Mocrea, situate în partea mai nordică a judeţului. Podgoria Aradului este una dintre cele mai vechi din România.

„Condiţiile deosebite ale podgoriei, microclimatul oferit de valea Mureșului, respectiv de înclinația pantelor și rocile vulcanice a formațiunilor de relief precum şi influenţa climei mediteraneene dau naştere unor vinuri roşii închise la culoare, corpolente, cu o eleganță extrasă din rocile vulcanice din zonă. Expunerea pantelor, în mare parte sudică sau sud-vestică, cât și favorabilitatea unor condiții climatice - cum e perioada lungă de vegetație, durata de strălucire a soarelui - ne oferă condițiile perfecte pentru a produce atât vinurile roșii specifice zonei, cât și vinuri albe sau chiar și vinuri spumante elegante”, a declarat dr. ing. Balla Géza.

Potrivit unor legende, viticultura a fost practicată pe aceste meleaguri încă de pe vremea lui Burebista. O sursă documentară mai apropiată de prezent spune că undeva în jurul anului 1.000 d.Hr., Regina Ghizela, soţia Regelui Ştefan al Ungariei, ar fi donat abatelui din Bakony, cu ştirea soţului său, o suprafaţă de 17 sape de vie (o sapă fiind echivalentul suprafeţei pe care o putea săpa un om într-o zi. n.red.).

Cramă cu numele copiilor fotbalistului George Țucudean

Una dintre cramele celei mai vechi podgorii este cea deținută de familia fotbalistului George Țucudean. MaxiMarc (botezată după copiii sportivului, Maximilian și Marc) este situată pe dealurile Măderatului din județul Arad. Acolo se produc vinuri premium care exprimă terroirul podgoriei Miniș-Măderat, prin vinificarea soiurilor locale și internaționale, punând accent pe Mustoasa de Măderat, Cadarcă.

„Vrem să păstrăm și să continuăm tradiția zonei, să dezvoltăm turismul viticol, iar alături de celelate crame să facem cunoscută această zonă la nivel național și, de ce nu, peste hotare. Am început vinificarea primelor vinuri în 2016, în crama veche, care acum este zonă de maturare, pentru ca astăzi procesarea și vinificarea strugurilor să se facă în construcția nouă, dotată cu tehnologie de ultimă generație. Obiectivul nostru pentru fiecare vin este să punem terroir-ul în pahar. Iar acest lucru se întâmplă prin obținerea acestor nuanțe, arome, care ne ajută să arătăm potențialul podgoriei noastre. Simbolul nostru este un arbore de Sequoia care există în podgorie și a fost adus și plantat de baronul Jozsef Dietrich în 1845. Acest arbore încă supraviețuiește și astăzi are peste 35 metri înălțime. Am ales să fie simbolul nostru pentru că reprezintă capacitatea de a se dezvolta, iar rădăcinile lui centenare reprezintă legătura noastră cu trecutul”, spun reprezentanții cramei.

Legenda cramei spune că motto-ul "Where dreams become wines" a luat naștere dintr-o idee a lui Marius Țucudean (tatăl fotbalistului George Țucudean). Marius a avut trei visuri în copilărie, iar unul dintre ele era să dețină, la un moment dat, 15 rânduri de vie pentru a-și face vinul propriu. Acum, și-a îndeplinit visul.

Planurile de dezvoltare a Cramei MaxiMarc includ și perspectivele turismului viticol. Aceste planuri includ reconstrucția castelului Ispravnic după documentele găsite în arhivele vieneze. Castelul urmând a intra în circuitul turistic sub denumirea de Castel Sofia. Partea „Sofia” din numele brandului este inspirată de numele micuței din familia Țucudean.

„Valorile pe care am construit crama sunt aceleași cu care am crescut și pe care le transmitem mai departe copiilor noștri: respect, angajament, abnegație și un strop de nebunie. Iubim Măderatul și fructele pe care ni le oferă acest loc! Acesta este motivul pentru care am făcut tot ce am putut pentru a planta soiuri autohtone, pentru a culege în perioada cea mai potrivită, pentru a alege cei mai buni ciorchini și, astfel, să putem umple sticla cu gustul autentic al Măderatului”, mai adaugă cei din familia Țucudean.

Și Ioan Slavici amintea de satul Măderat, care este așezat în partea de vest a României, în vestul Munților Zarandului, unde „drumul de țară de pe valea Crișului-Alb, ajungând în apropierea șesului, la Maghiarat, se despică în două și o parte o ia prin Pâncota spre mijlocul șesului, iar alta apucă spre Șiria ca să înainteze la Arad…”.

Podgoria Miniș-Măderat a dat, secole de-a rândul, unul dintre vinurile preferate ale Curții Imperiale de la Viena.

În jurul anului 1805, baronul Iosef Dietrich a cumpărat domeniul Pâncota, de care aparține Măderatul. În anii care au urmat, baronul a plantat 4 arbori Sequoia Gigantea, aduși din America în podgoria Măderat, arbori care trăiesc peste 4000 de ani. Unul dintre ei se află și acum în podgoria MaxiMarc și pe eticheta sticlelor noastre de vin.

„Vinurile noastre sunt păstrate în pivnițe vechi din piatră, iar una dintre acestea datează din 1818, fiind construită de baronul Bohuș. În 1878, când producția de vin a fost foarte mare, s-au construit primele cisterne de beton. Din 1881, s-a înființat Școala de Viticultură care a pregătit specialiști în domeniu”, mai spun reprezentanții cramei.

Centre viticole din județul Arad

Miniș, în partea de sud

Măderat, în partea de nord

Arealuri viticole delimitate în judeţul Arad

Oraşul Lipova, localitatea Radna, Zăbreni, Neudorf

Comuna Păuliş, satele: Baraţcă, Păuliş

Comuna Ghioroc, satele: Miniş, Ghioroc, Cuvin

Comuna Covăsânţ, satul Covăsânţ

Comuna Şiria, satele: Şiria, Galşa, Mâsca

Comuna Târnova, satele Târnova, Drauţ, Dud

Oraşul Ineu, satul Mocrea

Oraşul Pâncota, localitatea Pâncota şi satul Măderat

Comuna Şilindia, satele Şilindia, Satu Mic, Luguzău

Plaiuri viticole

Barațca, Păuliș, Dealu Daiconi, Dealu Curții, Dealu Lung, Dealu Soarelui, Miniș, Ghioroc, Cuvin, Fașa Crucii, Covăsânț, Șiria, Galșa, Dealu Cireșelor, Dealu Zănoaga, Dealul Domnesc, Mâsca, Măderat, Dealul Bocrița, Șilindia.