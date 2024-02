Unde se fabricau în România cele mai bune strunguri din lume

O parte dintre strungurile produse la Arad erau cele mai bune din lume. Doctorul în istorie Andrei Ando spune că este vorba despre 3,7% din strungurile produse.

Strungul revolver cu automat programabil şi manipulator, strungul universal cu comandă numerică computerizată, strungul frontal cu două axe cu comandă numerică computerizată erau în prim-plan mondial în anul 1987.

Pentru măsurarea calității au fost puse în funcţiune 77 de standuri de probă şi erau folosite 78.000 de aparate de măsură şi control.

Înființată după al Doilea Război Mondial, în 1949, pe structura unor ateliere private, în anii 1980 și-a schimbat numele în Întreprinderea de Maşini-Unelte Arad (IMUA). Halele sale există și astăzi, pe Calea Victoriei, fiind preluate de Astra Vagoane Călători și transformate în Fabrica de Tramvaie.

Pe locul Turnătoriei Fabricii de Strunguri s-au construit blocuri de locuințe (Adora Park).

„În anul 1987, la Arad se realizau strunguri cu comandă numerică, celule flexibile de producţie, roboţi industriali, utilaje specializate de înaltă precizie pentru industria de motoare electrice, de automobile, metalurgică, destinate atât echipării întreprinderilor româneşti, cât şi exportului, scria ziarul Scânteia, la data de 26 decembrie 1987. Publicația accentua faptul că muncitorii de la «Strungul» sunt «în primele rânduri ale bătăliei pentru progresul accelerat al industriei româneşti»”, precizează Andrei Ando.

Produse noi

Doar în anul 1987, aici au fost asimilate în fabricaţie 12 produse noi şi modernizate alte trei; au fost realizate nu mai puţin de 146 tehnologii noi, dintre care 37 contribuiau la creşterea eficienţei economice la beneficiari; au fost îndeplinite cele 24 de măsuri din programul de creştere a nivelului tehnic şi calitativ al produselor, impuse de nevoile beneficiarilor.

Printre cele 146 de tehnologii noi sau perfecţionate în anul 1987, la Arad, amintim: tehnologia de prelucrare a pieselor tip disc pe celule flexibile de fabricaţie compuse din strunguri cu comandă numerică şi roboţi industriali; tehnologia de turnare a pieselor mici in forme vidate; tehnologia - pentru prima oară în România - de realizare a angrenajelor mercate de putere mare şi precizie ridicată.

„Faţă de anul 1985, cheltuielile materiale au scăzut cu 32,6 lei la 1 000 lei producţie-marfă. Asta apropo de discuția că întreaga economie comunistă a fost deficitară. Or fi fost și ramuri falimentare, cu siguranță, dar la fel de sigur este că nu toate erau așa...”, adaugă doctorul în istorie.

De exemplu, la Strungul Arad 86 % din produse se situau în anul 1987 la nivel tehnico-funcţional mondial ridicat şi 3,7 la sută din produse peste acest nivel. Printre cele 3,7% se regăseau strungul universal cu comandă numerică computerizată, strungul revolver cu automat programabil şi manipulator, strungul frontal cu două axe cu comandă numerică computerizată.

„Pentru grupa de utilaje realizate în întreprinderea noastră, pe plan mondial, produsele se schimbă, in medie, din şapte în şapte ani. Noi ne-am propus şi am reuşit să devansăm acest ritm, înnoind produsele la fiecare cinci ani. Aşa încât, în prezent, nu mai avem în fabricaţie nici un produs asimilat înainte de 1982, gradul de înnoire atins în primii doi ani ai actualului cincinal fiind de 45,6 la sută. Am avut de recuperat un decalaj, încă mai avem multe lucruri de făcut. Pentru aceasta, în primul rînd noi, proiectanţii, trebuie să devansăm permanent realizările producţiei”, declara ziarului Scânteia ing. Gheorghe Gârbovan, pe atunci şeful secţiei de proiectare produse noi (după Revoluție avea să devină prefect al Aradului).

Metodă inovativă

Strungul Arad a promovat și o metodă de lucru inovativă, pentru creșterea volumului și calității muncii, așa-zisele „celule flexibile” - roboți care lucrau concomitent la două maşini, autoalimentându-se cu piese.

Celulele flexibile au dus la dublarea productivităţii muncii. În anul 1988 urmau să fie puse la lucru celule flexibile din a doua generaţie, cu un nivel al autonomiei de lucru sporit, iar în 1989 celule flexibile din a treia generație, proiectate chiar la Fabrica de Strunguri.