Primul doctor în sociologie din Arad a dus modul de predare la un alt nivel FOTO

Primul doctor în sociologie din județul Arad este o profesoară de la Universitatea „Aurel Vlaicu” care a reușit de-a lungul anilor să le insufle studenților dorința de a-i ajuta pe alții.

Putem spune că Alina a dus modul de predare la un alt nivel.

Alina Breaz (43 de ani) organizează acțiuni caritabile de peste 10 ani atât în județul Arad cât și în Timiș. Alina, născută în Hunedoara, provine dintr-o familie de oameni normali, tatăl inginer în construcţii, iar mama asistent social.

„Am absolvit în anul 1999 Seminarul Teologic „Sfânta Ecaterina Mănăstirea Prislop”, după care am absolvit Facultatea de Teologie Asistență Socială. În anul 2004 am urmat cursurile unui program de master, iar în anul 2010 am absolvit școala doctorală în cadrul Universității București. Consider că abilitarea definește calificarea pentru a desfășura activități autonome în învățământul universitar și este cheia pentru accesul la o carieră academică în multe țări europene”, spune Alina Breaz.

De la 5 la 30 de studenți

Abilitarea a dobândit-o în anul 2022 fiind primul cadru universitar care a avut acest titlu în domeniul asistenței sociale din județul Arad.

„Acțiunile caritabile au început acum vreo 10 ani de zile împreună cu maxim cinci studenți, iar în momentul de față o acțiune primește în echipă și lucrează cu cel puțin 30 de studenți. La ora actuală sunt prezentă și în școala doctorală a Universității de Vest Timișoara, în cadrul specializării Asistență Socială. Totodată suntem la a patra ediție a Bibliotecii vii, eveniment de amploare în cele două județe din vest”, mai adaugă profesoara.

Alina Breaz precizează că scopul acestor acțiuni este a de a introduce studenții în mediul social ca viitori profesioniști, să-și poată dobândi anumite cunoștințe de bază oarecum primare cu privire la asistența socială și mediul activ în care își vor desfășura activitatea

„Sunt foarte multe idei și teorii în asistența socială care nu pot fi înțelese decât în mediul aplicabil, pe teren unde confruntându-ne cu factorii umani putem simpatiza mai mult cu ei”, mai adaugă Alina Breaz.

Studenții care participă la acțiuni spun că pentru ei este foarte important să vadă cum trăiesc cei de care vor trebui să se ocupe pe viitor și astfel îi vor putea înțelege mai bine.

Campania pe care o derulează an de an în Arad și Timiș poartă denumirea de „Ajută-ne să-i ajutăm”.