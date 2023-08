Un etaj din Spitalul de Pediatrie din Pitești, renovat de Asociația Medici pentru România

Asociația Medici pentru România a anunțat săptămâna aceasta demararea lucrărilor de reabilitare a etajului 6 din cadrul Spitalului de Pediatrie din Pitești. Spitalul nu a fost niciodată renovat în totalitate de mai bine de 42 de ani de la construcție.

Spitalul de Pediatrie Pitești nu a fost niciodată renovat în totalitate de mai bine de 42 de ani de la construcție, deşi îi trec anual pragul peste 30.000 de pacienţi din judeţele Argeş, Vâlcea şi Dâmboviţa. Proiectul vine atât în sprijinul micilor pacienţi, cât şi în sprijinul cadrelor medicale din spital.

Costurile totale ale renovării se ridică la 600.000 de euro, din care Asociația Medici pentru România a strâns, până în prezent, 250.000 de euro.

Finalizarea lucrărilor de modernizare și de renovare va conduce la rezolvarea mai rapidă și mai precisă a cazurilor care ajung la spital în regim de urgență și, implicit, la rezolvarea mai multor cazuri și însănătoșirea mai rapidă a mai multor copii.

Lucrările de reabilitare și modernizare ale etajului 6 din cadrul Spitalului de Pediatrie din Pitești vor fi finalizate în luna ianuarie 2024.

Printre sponsorii proiectului se numără Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Romgaz și Radox, pe lângă multe alte companii private și donatori individuali.

“Înainte de a alege acest spital, am văzut alte locaţii din ţară şi am decis că acesta are cea mai mare nevoie de renovare, având în vedere faptul că acest etaj nu a fost niciodată renovat de la construcție, mai exact de peste 42 de ani.

Renovarea presupune reconstructia intregului etaj pana la caramida, inclusiv instalatiile electrice, termice si de fluide medicale. De asemenea, vom face un grup sanitar in fiecare salon, pastrand numarul de paturi actual”, a declarat Alexandru Costache, președintele Asociației Medici pentru România.

“Proiectul Asociației Medici pentru România reprezintă pentru spitalul nostru, pentru personalul medical și pentru pacienți un moment de mare bucurie, ce vine în completarea unui act medical de calitate. Prin realizarea acestei investiții, putem spera că vom transforma spitalul într-un spațiu primitor, unde micuții sunt tratați în cele mai bune condiții și se simt în siguranță”, a declarat doctorul Tudor Ionescu, managerul Spitalului de Pediatrie din Pitești.

Medici pentru România este o organizație non-guvernamentală, înfiintață în anul 2020, a cărei misiune este să contribuie la reformarea sistemului medical din România. Persoanele fizice care doresc să susțină acest proiect pot dona direct în contul oficial al Asociației Medici pentru Romania - RO87BTRLRONCRT0576307101 sau prin trimiterea unui SMS la 8845 cu textul DARUIESC pentru a dona 2 euro lunar. Persoanele juridice care doresc să susțină acest proiect pot redirecționa impozitul pe venit/profit atât pentru acest an, cat si pentru anul 2022 prin intermediul Declarației 177.