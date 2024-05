Bill Gates face recomandări de cărți pentru această vară. Pe care o consideră „lectură obligatorie”

Bill Gates dorește ca în această vară să petreceți ceva timp citind și vizionând povești despre oameni care îi ajută pe alții.

Cofondatorul miliardar al Microsoft, un cititor vorace care împărtășește în mod regulat recomandările sale de cărți de top, a publicat marți cea mai nouă listă de lecturi de vară. Lista din acest an include o carte în special pe care Gates „nu o poate recomanda... suficient de mult”, a scris el într-o postare pe blogul său personal, scrie cnbc.com.

Cartea se numește „How to Know a Person” (Cum să cunoști o persoană) și este un bestseller scris de David Brooks, editorialist la New York Times. Cartea, care oferă sfaturi pentru a deveni un ascultător mai bun, l-a forțat pe Gates să reflecteze asupra propriilor sale abilități și obiceiuri de comunicare în moduri care „vor rămâne cu mine pentru mult timp”, a scris el.

Printre recomandările lui Gates se numără, de asemenea, un serial TV în streaming despre agenți secreți britanici, un roman despre o asistentă medicală din timpul Războiului din Vietnam și două lecturi non-ficționale pe teme care variază de la generozitate la potențialul inteligenței artificiale pentru lumea educației.

„Nu am intenționat să aprofundez ideea de serviciu, dar cu siguranță este la fel de relevantă astăzi ca întotdeauna”, a scris Gates.

Iată cele patru cărți și o emisiune TV pe care Gates vă recomandă să le citiți în timpul liber din timpul verii.

„The Women”, de Kristin Hannah

Bestsellerul lui Hannah, lansat în februarie, este o lucrare de ficțiune istorică plasată în timpul Războiului din Vietnam. Aceasta o urmărește pe protagonista Frances McGrath de-a lungul unei călătorii traumatizante în Corpul infirmierelor din armată, în timp ce se confruntă cu ororile războiului și cu furia și diviziunea politică la întoarcerea în țară.

Gates a citit-o în timp ce se afla în vacanță în Vietnam, la recomandarea cumnatului său, el însuși veteran al războiului din Vietnam.

„Deși am citit și am urmărit multe despre războiul din Vietnam, «The Women» m-a făcut să mă gândesc la el într-o nouă lumină”, a scris Gates. „Nu știam despre rolul critic pe care l-au jucat atât de multe femei, iar faptul că am aflat mai multe despre asistentele din prima linie care au salvat nenumărate vieți mi-a deschis ochii și m-a inspirat”.

Hannah a scris mai multe romane populare, inclusiv bestsellerul din 2015 „The Nightingale”.

„Înțeleg de ce”, a scris Gates, care a numit cea mai recentă lucrare a lui Hannah „un omagiu frumos scris pentru un grup de veterani care merită mai multă apreciere pentru sacrificiile incredibile pe care le-au făcut”.

„Generozitate infecțioasă”, de Chris Anderson

În calitate de director al conferințelor TED, Chris Anderson nu este străin de discuțiile despre idei mari, care schimbă lumea. În noua sa carte, Anderson susține „că trebuie să ne extindem definiția generozității”, a scris Gates.

În „Generozitatea infecțioasă”, Anderson explorează definiția generozității, cântărind cum să-i inspire pe toți, de la oamenii obișnuiți la guverne și corporații, să comită mai multe acte de generozitate. Dincolo de oferirea de bani pentru cauze caritabile, acest lucru înseamnă să găsești noi modalități de a-ți oferi timpul, abilitățile și compasiunea, potrivit lui Anderson.

„Dacă vrei să ajuți la crearea unei lumi mai echitabile, dar nu știi de unde să începi, «Generozitatea infecțioasă» este pentru tine”, a scris Gates.

”Slow Horses” pe Apple TV+

Emisiunea TV, care se difuzează pe Apple TV+, este chiar pe placul lui Gates: „Sunt un fraier pentru poveștile despre spioni”, a scris el.

„Slow Horses” se bazează pe seria de romane „Slough House” a autorului Mick Herron. Acesta se învârte în jurul unor membri ai agenției de securitate britanice MI5, care rămân dedicați să-și servească țara - în ciuda faptului că respectivele cariere lâncezesc într-un birou de la periferie.

Gates a fost deosebit de atras de personajul Jackson Lamb, interpretat de Gary Oldman.

„Oldman îl interpretează pe șeful de la Slough House, care este practic opusul lui James Bond”, a scris Gates. „Este un leneș și un alcoolic care se poartă urât cu subordonații săi, dar apoi te surprinde cu niște chestii uimitoare de spionaj.”

Ca un thriller amuzant și distractiv pe care să îl petreci în această vară, Gates recomandă cu căldură „Slow Horses”, pe care îl pune „acolo sus cu cele mai bune filme de spionaj pe care le-am văzut”.

„Brave New Words”, de Sal Khan

Această carte, scrisă de directorul general și fondatorul organizației non-profit Khan Academy, prezintă argumente pentru modul și motivele pentru care inteligența artificială va transforma educația în bine. În primul rând, Khan scrie că AI are potențialul de a ajuta la „închiderea decalajelor din educație” prin asistarea profesorilor suprasolicitați și prin oferirea de meditații cu costuri reduse, adaptate la nevoile individuale ale elevilor.

Gates, care a finanțat parțial Khan Academy printr-un grant de 1,5 milioane de dolari de la Fundația Bill și Melinda Gates în 2010, pare să fie pe deplin de acord cu acest argument.

„Sal susține că inteligența artificială va îmbunătăți în mod radical atât rezultatele elevilor, cât și experiențele profesorilor și va contribui la asigurarea accesului tuturor la o educație de clasă mondială”, a scris miliardarul. „El este foarte conștient de faptul că inovația a avut doar un impact marginal în sala de clasă până acum, dar prezintă un argument convingător că AI va fi diferit.”

”Cum să cunoști o persoană”, de David Brooks

În „Cum să cunoști o persoană”, Brooks oferă sfaturi pentru a fi un ascultător „zgomotos”, pe care îl descrie ca mergând dincolo de ascultarea activă a altor persoane - până la punctul în care „practic arzi calorii”.

„Mai mult decât un ghid pentru conversații mai bune, este un plan pentru un mod de viață mai conectat și mai uman”, a scris Gates. „Este o lectură obligatorie pentru oricine caută să își aprofundeze relațiile și să își lărgească perspectivele.”

Este ușor să asculți cu atenție atunci când vorbești despre una dintre pasiunile tale. Cartea l-a ajutat pe Gates să realizeze „cât de transformator poate fi [pentru relațiile tale] să aduci același entuziasm atunci când asculți pe cineva vorbind despre o dificultate cu care se confruntă sau despre o realizare de care este mândru”, a scris el.

Prin concentrarea pe conceptul de îmbunătățire a modului în care te conectezi cu ceilalți, cartea lui Brooks „are puterea de a ne face prieteni, colegi și cetățeni mai buni”, a adăugat Gates.