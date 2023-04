Europa premiază programul „Adoptă o casă la Roșia Montană“. Activiștii au mobilizat comunitatea pentru salvarea patrimoniului

Asociaţia ARA - Arhitectură. Restaurare. Arheologie, organizatoarea programului „Adoptă o Casă la Roșia Montană“, primește un premiu european pentru „activitatea sa de pionierat în mobilizarea cetățenilor pentru promovarea și protejarea patrimoniului”.

Asociaţia ARA - Arhitectură. Restaurare. Arheologie este organizatoarea programului „Adoptă o Casă la Roșia Montană“ și primește primul premiu Costa Carras - mai exact, este vorba despre „Costa Carras European Citizens Award for the Safeguard of Endangered Cultural and Natural Heritage 2023” (Premiul Cetățenilor Europeni pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural și Natural Periclitat), instituit în anul 2023 de către Europa Nostra și asociația Elliniki Etairia din Grecia în memoria lui Costa Carras, o figură emblematică în domeniul protecției mediului și a patrimoniului cultural la nivel internațional.

„Este prima ediție a acestui premiu și iată, el ajunge la Roșia Montană - un sit pe care Costa Carras l-a apreciat și pentru a cărei protejare a militat, iar pentru noi este un mare privilegiu să putem împărtăși această bucurie cu toți cei care au contribuit, în toți acești ani, la un efort comun, care reunește deopotrivă localnici, voluntari, specialiști și recent, autorități”, au transmis cei de la Asociaţia ARA.

Premiul va fi înmânat în prezența Președintei Republicii Elene, Katerina Sakellaropoulou, la 26 aprilie a.c., la Delphi, în Grecia.

Suma care însoțește premiul, 10.000 euro, va asigura anul acesta finalizarea lucrărilor la una dintre intervențiile asociației din Roșia Montană, demarată vara trecută, anume «capolna» Bisericii Romano-Catolice Sf. Ladislau. „Este o mică bijuterie de care se leagă multe dintre amintirile comunității locale și care astfel va putea fi restaurată și sperăm astfel să poată fi cât mai curând integrată în circuitele de activități din cadrul sitului”, se mai precizează în comunicarea transmisă de organizație.

„Sursă de inspirație pentru cetățenii din întreaga Europă”

„Încă de la înființarea sa în 2006, organizația societății civile ARA - Arhitectură. Restaurare. Arheologie din România a jucat un rol decisiv în coordonarea campaniei de protejare a Roșiei Montană, cu patrimoniul cultural și peisajul său periclitat.

Cu mijloace financiare foarte modeste, dar cu o mobilizare uriașă de voluntari dedicați - la nivel local, național și internațional - au reușit să convingă autoritățile române să acorde prioritate unei dezvoltări durabile bazate pe patrimoniu și să depună cu succes cererea de includere a peisajului minier istoric de la Roșia Montană pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Munca lor curajoasă este cu adevărat exemplară și reprezintă o sursă de inspirație pentru cetățenii din întreaga Europă pentru a-și însuși cu tărie patrimoniul cultural și natural și pentru a se implica în salvgardarea acestuia”, se precizează într-un comunicat al organizației Europa Nostra.

Programul Adoptă o Casă la Roșia Montană a fost inițiat în 2012 în parteneriat cu comunitatea locală interesată de protejarea patrimoniului și a drepturilor membrilor comunităţii.

Programul stabileşte o conexiune între proprietarii locali ai clădirilor istorice care doresc să trăiască în continuare în zona Roşiei Montane şi persoane sau organizaţii care doresc să contribuie prin donaţii sau voluntariat la protejarea, cunoaştera şi recunoaşterea patrimoniului cultural al zonei. Fac obiectul acestui proiect toate locuinţele miniere vernaculare, bisericile sau edificiile publice din Roşia Montană şi împrejurimi.

Europa Nostra este federația paneuropeană de ONG-uri din domeniul patrimoniului, susținută de o rețea largă care acoperă peste 40 de țări. Fontată în 1963, este recunoscută ca fiind cea mai mare și cea mai reprezentativă rețea de patrimoniu din Europa. Europa Nostra militează pentru salvarea monumentelor, siturilor și peisajelor europene aflate în pericol