Barajul Tăul Mare, în pericol să cedeze: mesaj de alertă extremă transmis locuitorilor din Roșia Montană

Un nou mesaj Ro-Alert a fost transmis locuitorilor din Roșia Montană, care sunt în proximitatea unui pârâu din comună. Autoritățile susțin că „există pericolul ca barajul Tăul Mare să cedeze”.

Mesajul Ro-Alert se adresează locuitorilor din proximitatea albiei pârului Foieș, care tarversează localitatea.



„Atenție! Locuitorilor din Roșia Montană, din proximitatea albiei pârului Foieș! În urma evaluării din teren s-a constatat că evacuarea preventivă este imperativ necesară pentru protejarea vieții dumneavoastră! Există pericolul ca barajul Tăul Mare să cedeze. Se recomandă evacuarea preventivă pentru 2-3 zile, până nivelul apei din baraj ajunge la un risc acceptabil. Pentru autoevacuare se va lua legătura cu autoritățile prezente în Roșia Montană, sau identificați un loc înalt, în care să vă deplasați în cel mai scurt timp, când se dă ordinul de evacuare! ISU Alba”, se arată în mesajul RO-ALERT. reprezentantul ISU Alba, Radu Botezan, a transmis că populația care a refuzat evacuarea „trebuie să înțeleagă importanța acesteia”.

Trei pompe de mare capacitate au fost puse în funcțiune duminică, pentru evacuarea apei din lac. Tăul Mare are o suprafață de 40.000 metri pătrați, o cantitate estimată de de 270.000 de metri cubi de apă, aflându-se la o altitudine de 930 de metri, exact deasupra satului Roșia Montană. Până în prezent, 84 de persoase s-au evacuat în urma demersurilor inițiale ale autorităților.



„S-a format un con prin surparea galeriei de fund, care este din zidărie de piatră, barajul datând de mai bine de 100 de ani. Mica breșă care s-a format este în partea din aval a barajului, la circa 10 metri de luciul de apă. Înspre luciul de apă nu apărut nicio fisură. Nivelul apei în baraj este undeva la circa 60 cm sub descărcătorul de ape mari, deci barajul mai poate acumula. Mai sunt încă circa 3 metri până la cota coronamentului. Volumul de apă în baraj este de 270.000 mc. La stația meteo, în ultimele 21 de ore a plouat circa 15,2 litri/mp, precipitațiile fiind în scădere”, a declarat duminică directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, Sorin Vlad.

În urma recomandărilor primite de la expertul chemat la fața locului, s-a decis scăderea nivelului apei din lac cu 5 metri pentru a se ajunge la un grad de risc acceptabil. Duminică a sosit la Roșia Montană și secretarul de stat Raed Arafat.

„Am discutat cu primul ministru, care este și șeful Comitetului pentru situații de Urgență, am discutat și cu ministrul de Interne, cu domnul Bode și am decis să nu ne asumăm absolut niciun risc. Am decis să începem evacuarea populației, iar pentru a securiza zona trebuie să scădem nivelul apei cu cel puțin 5 metri. Întreaga operațiune ar trebui să dureze cel mult două, trei zile, iar dacă vom reuși să scădem nivelul apei cu 5 metri, atunci populația se va putea întoarce acasă în siguranță”, a spus Raed Arafat.

Tăul Mare este unul dintre cele șapte lacuri artificiale existente în zona Roșia Montană. A primit această denumire datorită întinderii lui, mult mai mare față de celelate. Este alimentat de trei izvoare din masivele ce îl inconjoară. A fost amenajat în anul 1908. Pe suprafaţa acestuia se poate practica pescuitul sportiv. Apa din tăuri era utilizată în trecut pentru spălarea miniereului din care se obținea aur. Autorizația de funcționare pentru acest obiectiv este valabilă până la sfârșitul anului 2024.