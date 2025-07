Un fost inspector ANAF este acuzat că ocupă ilegal o bucată de plajă în Vama Veche: „N-am ce să fac, am turiști cu cazare, le-am promis șezlonguri”

Un inspector al ANAF Constanța, care ar ocupa ilegal un sector de plajă din apropierea restaurantului pe care îl deține în Vama Veche, spune că „stă acolo” așa cum stau „încă 200 de agenți pe litoralul românesc”.

Potrivit reglementărilor legale, plaja poate fi exploatată doar de către operatorii care au câștigat contractele de închiriere a subsectoarelor atribuite prin licitație publică de către Apele Române.

Cu toate acestea, Marius Bărbat, un inspector al ANAF Constanța, care este și un prosper om de afaceri, ar ocupă ilegal un sector de plajă, aflat în proximitatea restaurantului pe care îl deține în Vama Veche. Pe această suprafață, el închiriază 200 de șezlonguri și umbrele prin intermediul unor firme interpuse, relatează „Dobrogea Live”.

Acestea ar fi închiriate cu sume cuprinse între 50 și 100 de lei pe un segment de plajă pe care Apele Române nu l-a scos la licitație. Întrebat de jurnaliștii de la „Dobrogea Live”, cum ocupă această plajă dacă nu are niciun drept de folosință, acesta a afirmat că mai sunt alți 200 de operatori pe întreg litoralul, care procedează la fel.

„Tot Costineștiul, tot Neptunul, tot Jupiterul, deci nu doar o bucățică din Vama Veche, funcționează (fără drept nr.) cu plăci puse, cu beach baruri, cu tot ce trebuie. Am eu vreo obligație la ziarul dumneavoastră, am făcut eu ceva, am omorât pe cineva? Stau acolo cum stau încă 200 de agenți pe litoralul românesc”, a precizat Marius Bărbat pentru sursa citată.

El a precizat că printre agenții economici care funcționează în același mod se numără fostul primar al localității Limanu, actualul deputat PSD Daniel Georgescu, și fostul șef ANPC, Horia Constantinescu.

„De ce nu mergeți la Horia Constantinescu, are două hectare cu trei beach baruri. Mergeți acolo și întrebați-l, domnul Constantinescu, cum stați dumneavoastră aici, știți că nu aveți autorizație? Sunt 200 de agenți economici care stau exact ca mine lângă Corsaru, exact așa stau și în 2 Mai la domnul primar (fostul primar Daniel Georgescu, actual deputat n.r.). Ați fost peste tot și v-ați interesat? Ați ajuns cu telefonul taman la mine. Care e problema că stau acolo, că mai sunt încă 200. Eu m-am luat după alții, că sunt prost. Când ridică ceilalți sectoarele de plajă, ridic și eu atunci. N-am ce să fac, am turiști cu cazare, le-am promis șezlonguri. Am 700 de șezlonguri și mi-am pus de-abia 200. Am făcut o mare ilegalitate, sau ce s-a întâmplat?! Am făcut exact ce fac și alții”, a mai adăugat Marius Bărbat.

Horia Constantinescu și deputatul Daniel Georgescu neagă acuzațiile inspectorului ANAF.